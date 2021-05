Romania, cea mai mare crestere a comertului online din UE. Piata a ajuns la 5,6 miliarde euro

Raportul intocmit de ZEN.com arata ca, desi majoritatea romanilor prefera sa comande de la magazinele electronice interne , multi sunt atrasi de platformele transfrontaliere, datorita preturilor mici si a ofertelor bune."In prezent, romanii care care cumpara online din afara UE bunuri cu valoarea declarata de pana la 10 euro nu platesc TVA pentru achizitie. Pentru bunurile cu valoare declarata intre 10 si 150 de euro, cumparatorii nu platesc taxe vamale, dar platesc TVA. Actuala reglementare a comertului online transfrontalier ar fi condus la o pierdere semnificativa a veniturilor si un impact sever asupra bugetelor UE si ale statelor sale membre, oferind comerciantilor din afara UE un avantaj competitiv neloial", noteaza compania.In 2020, Romania a devenit liderul UE in privinta ritmului de crestere a comertului electronic, chiar daca doar 45% dintre utilizatorii romani de Internet au cumparat online. Piata comertului electronic a atins valoarea de 5,6 miliarde de euro si a marcat o crestere anuala de 30%. "Cu toate acestea, desi majoritatea romanilor prefera sa comande de la magazinele electronice interne, multi sunt atrasi de platformele transfrontaliere, datorita preturilor mici si a ofertelor bune", se mentioneaza in comunicat.Potrivit sursei citate, incepand cu data de 1 iulie 2021, intra in vigoare noile reglementari privind TVA care se aplica in cazul cumparaturilor online din afara UE. Noile reglementari vor face ca achizitiile online din China sa devina mai scumpe si, prin urmare, mai putin profitabile, din cauza faptului ca TVA se va aplica si pentru cumparaturile online transfrontaliere cu valoare declarata de pana la 10 euro.Un studiu realizat de iSense Solutions pentru GPeC evidentiaza faptul ca o treime dintre romani prefera sa cumpere online din magazinele din China (27%), statele membre ale UE (23%) si SUA (4%) . Mai mult, AliExpress ocupa locul al doilea in topul platformelor externe preferate de catre romani, chiar inaintea Amazon."Asteptarile clientilor au crescut odata cu piata comertului electronic. De exemplu, majoritatea consumatorilor europeni considera ca timpul maxim de livrare ar trebui sa fie de aproximativ trei zile, atunci cand cumpara un produs online. Pe de alta parte, popularitatea pietelor din Asia de Est, desi au termene de livrare lungi, arata ca romanii sunt capabili sa isi reduca unele cerinte daca primesc in schimb ceva "suplimentar" - indiferent daca va fi un pret scazut sau posibilitatea de a recupera o parte din suma platita sub forma de cashback.Prin urmare, vanzatorii online romani pot concura nu numai prin pretul sau timpul de livrare incomparabil mai rapid decat al omologilor lor asiatici, ci si prin o oferta interesanta legata de achizitiile din magazinul lor. Acestea ar putea fi calea catre a prelua clientii de la gigantii din Orientul Indepartat", sunt de parere specialistii.