Comisia Europeana: Bugetul Romaniei pierde anual o treime din TVA

Romania nu incaseaza asa cum ar trebui banii de TVA

legislatie moderna;

administrare eficienta

cooperarea stransa cu intreprinderile.

"Bugetul Romaniei pierde anual o treime din TVA, arata Comisia Europeana in raportul privind deficitul de incasare al acestei taxe, consecinta fiind ca statul are dificultati in indeplinirea functiilor principale, respectiv oferirea de servicii publice. Indicatorul publicat de CE care masoara diferenta dintre TVA potential de incasat la buget , estimata pe baza tuturor tranzactiilor din economie si cea efectiv incasata in conturile trezoreriei statului, este ilustrativ pentru capacitatea de colectare a administratiei fiscale. Desi Romania a experimentat de-a lungul timpului multe modificari legislative si proceduri sperand ca va imbunatati nivelul incasarilor, rezultatele se lasa asteptate. Aceste deficiente sunt cu atat mai vizibile in ultima vreme, cu cat veniturile bugetare au avut de suferit in contextul crizei COVID-19 si al majorarii cheltuielilor", a explicat Daniel Anghel, liderul departamentului de Serviciilor fiscale si Juridice PwC Romania.Deficitul bugetului national arata ca, dupa primele sapte luni din 2020, statul a cheltuit cu 50 de miliarde de lei mai mult decat a incasat.In aceeasi perioada din anul trecut deficitul se afla la 18 miliarde de lei. In vreme ce cheltuielile cu salariile din sectorul public si pensiile au crescut constant in ultimii ani, ajungand sa reprezinte 96,3% din veniturile fiscale si contributiile sociale la buget, colectarea taxelor si impozitelor a ramas la aceeasi pondere redusa, in jurul a 26% din PIB , care plaseaza Romania pe penultimul loc din UE.In contrapartida cu majorarea cheltuielilor, administratia fiscala nu a fost intarita in acesti ani prin implementare de sisteme IT, pregatirea personalului sau demararea unor procese de reforma coordonate.In conditiile unui deficit bugetar estimat la 8,6% din PIB in 2020, o posibila majorare a fiscalitatii de anul viitor pentru compensarea golurilor si finantarea cheltuielilor nu este o solutie pe termen mediu si lung pentru Romania, mai ales in contextul crizei cand operatorii economici au nevoie de stimulente, nu de o impovarare fiscala suplimentara."O colectare mai buna a taxelor existente ar ajuta bugetul sa se echilibreze, iar diminuarea decalajului de TVA este nu doar posibila, ci necesara si obligatorie. De altfel, cuantificarea deficitului de incasare a TVA este realizata de CE tocmai pentru a ajuta statele membre sa dezvolte masuri bine directionate si sa le monitorizeze eficacitatea", mai spune reprezentantul PwC.Romania vs. PoloniaIn decurs de doi ani, Polonia a reusit sa reduca deficitul de incasare a TVA la aproape o treime din dimensiunea sa, datorita actiunilor intreprinse pentru consolidarea sistemului polonez de TVA, bazat pe trei piloni:"Rezultatul pozitiv a fost obtinut printr-o serie de solutii legislative si dezvoltarea instrumentelor juridice utilizate de alte tari ale UE (de exemplu mecanismul de taxare inversa, raspunderea solidara). Totusi, acestea au un efect limitat. Prioritare au fost dotarea administratiei fiscale cu solutii sistemice inovatoare si instrumente analitice moderne. Ca urmare, atat colectarea TVA precum si a altor taxe si impozite au crescut considerabil", a mai spus Daniel Anghel.Cum a procedat Ministerul de Finante polonez? "A realizat o diagnoza a problemelor majore si a gasit solutii punctuale pentru fiecare dintre ele. Astfel, a constatat ca lipsesc: o baza de date cu persoanele impozabile, sanctiuni eficiente pentru fraudatori, o monitorizare a transferurilor de bani, a instrumentelor analitice eficiente pentru detectarea neregulilor. Totodata a stabilit ca structura administratiei fiscale este ineficienta, ca facturile false sunt utilizate masiv si ca anumite sectoare sunt mai expuse la frauda. Pentru fiecare dintre aceste probleme depistate, au fost luate masuri concrete", se mai arata in articolul semnat de Daniel Anghel.