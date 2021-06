Comisia Europeana introduce portofele digitale pentru cetatenii UE

Aceste portofele digitale vor putea fi folosite de catre cetatenii UE drept acte de identitate digitale pe care sa stocheze date personale si documente oficiale precum permise auto, retete medicale si diplome de studii."Conform noilor reguli, Portofele Digitale Europene vor fi disponibile pentru toti", se arata intr-o varianta preliminara a propunerii consultata de Bloomberg.Mai multe state europene ofera deja forme digitale de acte de identitate, astfel ca noua aplicatie propusa de Executivul comunitar ar interactiona cu sistemele existente si ar oferi cetatenilor UE dreptul la un serviciu care este recunoscut la nivelul intregului bloc comunitar. Portofelul digital nu va fi obligatoriu, sustine Bloomberg.Pandemia de Covid-19 a accelerat procesul de integrare europeana in conditiile in care anul trecut statele membre au cazut de acord asupra unui program de stimulare economica concentrat pe investitii in energie verde si digitalizare, program sustinut de imprumuturi comune. In plus, guvernele statelor membre au insarcinat Comisia Europeana sa achizitioneze vaccinuri in numele lor si de asemenea au introdus certificate de calatorie pentru cei care au fost vaccinati, au un test negativ sau si-au revenit dupa virus.Gratie noilor portofele digitale, care vor fi sub forma unei aplicatii pe telefon, similare cu cele utilizate pe telefoanele Android si Apple , cetatenii UE vor putea sa inchirieze automobile in afara tarii lor de origine, sa isi dovedeasca varsta, sa solicite un imprumut, sa deschida un cont bancar, sa depuna o declaratie fiscala si sa se inscrie la o universitate. Comisia Europeana si-a propus sa livreze un instrumentar tehnic care sa poata fi folosit la introducerea portofelelor digitale pana in luna octombrie 2022.