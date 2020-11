Comisia Europeana: Nu se impune aplicarea unor masuri suplimentare in cadrul procedurii de deficit excesiv al Romaniei

CE a prezentat miercuri pachetul de toamna pentru politica economica, care include si o comunicare privind situatia fiscala din Romania.Comisia reaminteste ca, incepand din aprilie 2020, Romania face obiectul procedurii de deficit excesiv (PDE), ca urmare a incalcarii in 2019 a pragului privind deficitul prevazut in tratat.Autoritatile romane si-au prezentat in septembrie raportul cu privire la actiunile adoptate ca urmare a recomandarii, iar raportul arata spre o deteriorare a finantelor publice in 2020 din cauza pandemiei de coronavirus.In prognozele sale de toamna, Comisia estimeaza ca deficitul Romaniei va trece de 10% din PIB in 2020 si va continua sa creasca in anii urmatori."Avand in vedere gradul ridicat de incertitudine care persista in contextul pandemiei de coronavirus, Comisia considera ca, in acest moment, nu trebuie luata nicio decizie cu privire la aplicarea unor masuri suplimentare in cadrul procedurii de deficit excesiv a Romaniei", subliniaza Comisia Europeana.Executivul comunitar precizeaza ca va reexamina situatia bugetara a Romaniei in primavara anului 2021 si va lua masurile necesare, in cadrul procedurii de deficit excesiv, la acel moment, daca va considera oportun.Acesta este al doilea pas din ciclul semestrului european 2021, care a inceput in septembrie, odata cu publicarea strategiei anuale privind cresterea durabila, avand ca nucleu conceptul de sustenabilitate competitiva. Strategia anuala privind cresterea durabila a furnizat totodata orientari strategice statelor membre pentru elaborarea planurilor lor de redresare si rezilienta si a precizat modul in care Mecanismul de redresare si rezilienta (Recovery and Resilience Facility - RFR) se conjuga cu semestrul european. Pachetul prezentat miercuri are la baza previziunile economice din toamna anului 2020, elaborate intr-un context de mare incertitudine, conform carora, din cauza socului economic provocat de pandemia de coronavirus, in 2022 productia din zona euro si din UE in ansamblu va ramane sub nivelul anterior pandemiei.Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu , a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca deficitul bugetar va urca la 9,1% din Produsul Intern Brut la rectificarea bugetara care va fi adoptata in perioada urmatoare."Bazat pe executia pe care am vazut-o pana acum, Ministerul Finantelor Publice propune o rectificare bugetara, pentru anul 2020, cu un deficit bugetar de 9,1% din Produsul Intern Brut, respectiv 96 de miliarde de lei, construit pe o contractie economica de 4,2% pentru acest an", a spus Citu.Citeste si: Ministrul Finantelor anunta ca deficitul bugetar urca la 9,1% din PIB la rectificare