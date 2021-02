Revolut isi schimba comisioanele. Iata cu cat veti plati mai mult de la 1 martie

Tranzactionare

Utilizatorii Standard vor beneficia de o tranzactie pe luna fara comision (anterior 3).

Utilizatorii Plus vor continua sa beneficieze de trei tranzactii pe luna fara comision.

Utilizatorii Premium vor beneficia de cinci tranzactii pe luna fara comision (anterior 8).

Utilizatorii Metal vor continua sa beneficieze de tranzactii nelimitate fara comision.

Retrageri de la bancomat

Transferuri internationale de bani

Ce se schimba

Se vor Restructura alocatiile de tranzactionare si tarifarea, astfel:In sfarsit, comisionul de custodie se va modifica de la un punct de baza (0,01%) din valoarea activului pe an la douasprezece puncte de baza (0,12%) din valoarea activului pe an. Este posibil sa se aplice comisioanele SEC si FINRA valabile pentru tranzactionarea de actiuni din SUA.Pentru planulexista in prezent o limita de 800 de lei la retragerile lunare gratuite de la bancomat. Dupa aceea incepi sa platesti un comision de 2%. Schimbam acest lucru, adaugand o limita si la numarul total de retrageri de la bancomat si stabilind un comision minim dupa epuizarea alocatiei tale gratuite.Limita lunara gratuita de 800 de lei va ramane neschimbata, iar dupa ce o atingi vei incepe sa platesti un comision.Se introduce, de asemenea, o limita de cinci retrageri de la bancomat. Dupa ce atingi aceasta limita, vei incepe sa platesti un comision.Fiecare dintre cele doua limite se aplica independent. Vei incepe sa platesti comision de indata ce atingi una dintre ele, chiar daca nu ai atins-o si pe cealalta.Comisionul ramane in continuare 2%, dar se introduce un comision minim de 5 lei. Acest lucru inseamna ca vei plati suma mai mare dintre 5 lei si 2% din retragere.Limitele Revolut de retragere gratuita de la bancomat pentru clientii Plus, Premium si Metal vor ramane neschimbate si nu limiteaza numarul de retrageri fara comision disponibile in aceste planuri.Comisioanele pentru retragerile de la bancomat peste aceste limite vor ramane neschimbate, la 2%, dar introducem si un comision minim de RON5 per retragere.Cele mai populare tipuri de plata, utilizate de catre peste 90% dintre clientii Revolut, vor ramane fara comision. Printre acestea se numara:Transferuri locale si internationale gratuite in euro catre orice tara din zona SEPA (care include tarile UE/SEE, Regatul Unit, Elvetia).Transferuri gratuite catre alti clienti Revolut (peer-to-peer) in orice tara din lume.Urmatoarele modificari de comisioane vor afecta numai clientii care trimit bani in afara zonei SEPA (care include tarile UE/SEE, Regatul Unit si Elvetia) sau care fac transferuri transfrontaliere in alta moneda decat euro.In prezent, Revolut ofera doua tipuri de transfer international: transferuri "transfrontaliere" si plati "SWIFT". Fiecare dintre acestea are doua alocatii separate:Clientii Standard si Plus beneficiaza de un transfer transfrontalier gratuit pe luna, iar apoi platesc 2.5 lei per transfer. Transferurile SWIFT costa 15 lei sau 25 lei, in functie de moneda.Clientii Premium si Metal nu platesc comisioane pentru transferurile transfrontaliere si primesc un transfer SWIFT gratuit pe luna, iar apoi platesc 15 lei sau 25 de lei, in functie de moneda.Combina transferurile "transfrontaliere" si "SWIFT" intr-o singura categorie simpla si transparenta, pe care o numesc "plati internationale".Comisioanele de transfer international vor varia intre 1.5 si 25 lei, in functie de cat si unde transferi. Clientii Premium si Metal vor beneficia in continuare de o alocatie de plati gratuite, iar transferurile in EUR pe teritoriul tarilor din cadrul SEPA (inclusiv Regatul Unit) vor ramane gratuite pentru toti clientii.. Nici un transfer international fara comision. Aceste planuri li se potrivesc cel mai bine celor care efectueaza transferuri internationale numai ocazional.O plata internationala fara comision pe luna. Planul potrivit pentru cei care fac transferuri internationale lunar.Trei plati internationale fara comision pe luna. Planul potrivit pentru cei care fac frecvent transferuri internationale.