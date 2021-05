O noua companie aeriana romaneasca isi anunta intrarea pe piata. Cine sunt proprietarii Fly Lili SRL

Fly Lili anunta pe site-ul propriu ca ofera servicii operatorilor de turism, expeditorilor, companiilor aeriene si brokerilor din industrie.Fly Lili opereaza o flota de aeronave Airbus tip A320-231 de pasageri si aeronave de marfa Airbus tip A310-300F. Toate aeronavele sunt disponibile in cadrul unor operatiuni charter , wet-lease (ACMI)", mai anunta compania.Desi inca nu opereaza efectiv, Fly Lili anunta trei rute de zbor spre Munchen cu plecare din Sibiu, Satu Mare si Suceava. Cursa din Sibiu ar urma sa aiba loc zilnic , iar din celelalte doua orase, de doua ori pe saptamana.Firma Fly Lili SRL a fost infiintata in 2007 si are doi administratori: Carjea Nicu Gabriel, care are 50% din partile sociale, respectiv Ciobanu Eugen cu 10%. Ceilalti doi asociati sunt Ionita Adelina (30%) si Carjea Adelina (10%)