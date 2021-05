Compania care opereaza lantul McDonald's in Romania a raportat o scadere cu o treime a profitului pentru anul trecut

"Premier Capital plc, partenerul de dezvoltare pentru McDonald's in Romania si alte cinci tari din Europa, a anuntat un profit inainte de taxe in valoare de 19 milioane de euro pentru anul 2020 (an fiscal incheiat la 31 decembrie 2020), comparativ cu cele 28 de milioane inregistrate in 2019. McDelivery si McDrive au contribuit semnificativ la performanta grupului in perioada pandemiei. Cu toate ca anul trecut a fost dificil pentru mediul de afaceri, afectand operatiunile si profitabilitatea, companiile din cadrul grupului s-au adaptat rapid schimbarilor constante si restrictiilor impuse de autoritatile nationale si au ramas aproape de comunitatile din care fac parte", a informat compania.Angajatii McDonald's au continuat sa serveasca clientii, in principal la McDrive, prin serviciul McDelivery si pregatind comanda la pachet, in perioadele in care restaurantele nu au fost deschise pentru servire la interior."In 2020, compania si-a revizuit planurile de investitie, iar echipele de management s-au concentrat pe mentinerea lichiditatilor, avand in vedere evolutia pandemiei. Cu toate acestea, grupul si-a urmat strategia pe termen lung si a continuat sa se extinda, deschizand 5 noi restaurante si obtinand controlul integral al businessului din Romania, dupa ce a achizitionat un pachet de actiuni de 10% de la un actionar local", mai arata compania.Anul trecut, grupul a inregistrat o scadere de 6,5% a cifrei de afaceri , inregistrand venituri de 319 milioane de euro. Compania are 8.726 de angajati si 159 de restaurante in Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta si Romania."Nu au existat restructurari cauzate de pandemia de Covid - 19 . La finalul anului 2020, numarul total de angajati a fost cu doar 24 de persoane mai mic, fata de inceputul anului, Premier Capital depunand toate eforturile pentru a-si pastra personalul angajat si accesand programele de sprijin puse la dispozitie de autoritatile nationale", mai arata compania.Toate pietele au trecut prin provocari in ceea ce priveste veniturile, Malta raportand cel mai mare impact, cu o scadere generala de 15,7% fata de 2019. Celelalte cinci tari au inregistrat scaderi de doar o cifra procentuala la nivelul vanzarilor: Romania si Grecia de 8%, Lituania 3,3%, Estonia 2,2% si Letonia 1%.Premier Capital a deschis cinci restaurante noi anul trecut: trei in Romania, unul in Lituania si unul in Grecia. Alte 14 restaurante au fost dotate cu cele mai noi servicii si platforme digitale McDonald's, precum kiosk-urile digitale. Pana la sfarsitul anului 2020, un total de 145 de restaurante au inclus serviciul McDelivery si doar doua restaurante din Grecia au fost inchise anul trecut.In 2021, compania planuieste sa deschida opt noi restaurante, dintre care trei au fost deja inaugurate in primul trimestru, unul in Romania si alte doua in Grecia si Lituania."Oricat de dificil s-a dovedit a fi 2020, a fost, de asemenea, un an definitoriu pentru grup. Anul acesta, continuam sa monitorizam indeaproape situatia din fiecare piata, folosind experienta castigata in ultimul an si avand cunostintele si resursele necesare pentru a mentine continuitatea afacerii si pentru a ne adapta rapid pe masura ce trecem prin aceasta perioada de criza sanitara. Vom analiza cu atentie oportunitatile care apar si ne vom asigura ca ne pastram angajatii si clientii in siguranta. Am reusit sa trecem de aceasta perioada fara precedent si sa ne mentinem pozitia extrem de puternica, suntem lideri pe piata in cinci din cele sase piete pe care activam si stim ca ne putem baza pe oamenii nostri sa ofere servicii exceptionale in restaurantele noaste. Asteptam cu nerabdare sa putem sa deschidem integral restaurantele si pentru servire la interior", a declarat directorul executiv al Premier Capital, Victor Tedesco.Premier Restaurants Romania opereaza restaurantele McDonald's in Romania. McDonald's este lider al pietei restaurantelor, cu 88 de restaurante in 27 de orase, dintre care 43 restaurante cu McDrive si 44 de cafenele McCafe. Pana in prezent, compania a investit peste 800 milioane de lei in Romania si are o echipa de 5.000 de angajati.