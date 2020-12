O companie de apartament a cerut falimentul Tarom. Care este istoricul societatii Rino Guard

CNU, datorii catre Rino Guard SRL

Potrivit bilanturilor depuse la Ministerul Finantelor Publice , firma s-a infiintat in 2015, iar de atunci a avut un real succes in afaceri. Daca in 2016 cifra de afaceri depasea cota de 1 milion de lei si avea 61 de angajati, anul trecut, cifra de afaceri a companiei sarea de 5 milioane de lei, cu 151 de angajati.Cu toate acestea, numele firmei de paza apare in mai multe dosare de contestatii si cereri de insolventa, majoritatea lor fiind legata companii de stat.Compania Nationala a Uraniului (CNU) are si ea un dosar de insolventa, la masa credala fiind inscrisa si firma de paza Rino Guard SRL. In februarie 2020, Tinmar Energy a cerut declansarea procedurii de insolventa impotriva CNU, la Tribunalul Bucuresti. La masa credala in acest dosar s-au alaturat, apoi OSCAR Downstrem SRL, Allzone Guard SRL, Rino Guard SRL. Iar in urma cu o luna a aparut in "peisajul insolventei" si Administratia Fondului pentru Mediu.Cu un an mai devreme de dosarul CNU (mai 2019), Rino Guard SRL cheama in instanta (la Tribunalul din Constanta) Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime. In acest dosar, Rino Guard este nemultumita de o licitatie pe care CNAPM a organizat-o.Astfel ca, in aprilie 2019 depune o contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, indreptand-se impotriva adresei nr. 4378/19.04.2019 de comunicare a rezultatului procedurii, emisa de Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA, in cadrul procedurii de achizitie directa, organizata in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect "Serviciu de paza Dispozitiv Feroviar Statia Constanta Port Zona C".Tot in februarie 2020, compania castiga un contract de paza la Societatea Nationala Nuclearelectrica SA. Acesta este atribuit in urma unei licitatii publice pentru servicii complete de paza civila pentru obiectivele din afara Platformei CNE Cernavoda pentru o perioada de 64 de zile. Valoarea finala a contractului este de 246.604,8 lei.In aprilie 2020, Rino Guard castiga si contractul "Serviciul de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor apartinand SRTFC Constanta la Statia Calarasi Sud". Valoarea contractului atribuit de Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori - CFR Calatori SA este de 56.721 lei.In iulie 2020, compania are ceva de "impartit" si cu Muzeul Judetean Ialomita intr-un contract pentru servicii de paza, asa ca depune contestatie. Aici, Consiliu National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia formulata de Rino Guard SRL in contradictoriu cu autoritatea contractanta Muzeul Judetean Ialomita ca lipsita de interes.Compania nationala Tarom este deja cu un picior in groapa din cauza datoriilor imense, acestea presupunandu-se ca urmeaza sa ajunga la 300 de milioane de lei, la finele anului 2020.In ultimii 13 ani, Tarom a mers din prost in mai prost, in regiunea noastra, Romania fiind printre putinele state care isi mai permite sa tina o companie aeriana. Indelungile scandaluri legate de capusarea companiei au tras atentia presei de-a lungul anilor, recent calculandu-se ca Tarom are un sef la 8-9 angajati.