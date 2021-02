Compania municipala pe care nici Firea n-a mai vrut-o. Bugetul de milioane de lei era tocat doar pe salarii

Nu au taiat nici o factura in 2020

Planuri multe, dar pe hartie prafuita prin sertarele Primariei

Bugetele de milioane, bune pentru salarii

Dizolvarea companiei, doar o chestiune de timp

Surse din interiorul companiei au declarat pentru Ziare.com ca aceasta este prima companie care se desfiinteaza pentru ca nu are nici activitate si nici datorii "Ni s-a spus ca nici macar Firea, dupa ce a creat compania, nu o mai dorea la vremea respectiva. Compania nu mai era dorita pentru ca Primaria Bucuresti are si Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic si are si o Directie de Cultura si Turism. Aveam si un portal, dar nu era cine stie ce: visitbucharest.ro si o pagina de Facebook. Dar acestea sunt inchise pentru ca in ultimele luni nu am mai avut bani nici macar de internet", ne-au declarat surse din companie.Potrivit acestora, CMTB nu are decat un punct de informare deschis, in 4 ani de la infiintare, si acela a fost inaugurat anul trecut."Am mai cumparat inca trei spatii, dar acum o sa le preia probabil primaria. Avem spatii, in Otopeni, Gara de Nord, unul pe Calea Victoriei si cel de langa primarie care a fost inaugurat", ne-au spus sursele.Liberalii au acuzat conducerea companiei ca aceasta, pe parcursul anului 2020, nu a taiat nici macar o factura sa-si justifice activitatea."Cum sa tai factura in criza ? Si mai mult, Compania Turistica trebuia sa primeasca bani de la primarie ca sa promoveze turismul si Bucurestiul nu sa faca agentie de turism si sa taie facturi. Noi trebuia sa taiem facturi la Primarie pentru ca primeam bani, si apoi sa raspundem cu capul pe proiecte. Ei, de fapt, ne reproseaza ca nu am avut incasari", spune angajatul CMTB.Acesta este de parere ca, din start, compania a fost conceputa gresit."Primaria ne cerea sa facem profit, in conditiile in care noi eram axati pe promovare, dar nu aveam buget . S-a marsat foarte mult pe profit, dar nu stiam ce activitate avem propriu-zis pentru ca noi trebuia sa promovam municipalitatea. Banii trebuiau sa vina din taxa hoteliera, proiecte si de la Primarie. Legat de taxa hoteliera va trebui sa-i intrebati pe cei din Primarie unde s-au dus acei bani pentru ca la noi nu au ajuns", afirma angajatul.Potrivit lui, cei s-au gandit sa fie o companie care sa deserveasca servicii turistice primariei si celorlalte institutii."Puteam sa copiem si noi modelul Vienei sau al Barcelonei, dar daca incercam sa facem parteneriate cu muzeele ni se spunea ca trebuie sa aprobe CGMB, iar consiliul nu a aprobat nimic. Am trimis catre primarie zeci de proiecte, dar nici unul nu a fost aprobat. Stau toate prin sertare, pline de praf. S-au incercat mai multe proiecte dar nu s-au aprobat, de parca nu se voia sa se faca nimic. La noi a fost o mare problema ca au existat rivalitati politice si rivalitati interne", a mai declarat sursa.Acesta afirma ca CTB avea bugete anuale de milioane de euro, dar din banii aceia mai mult s-au platit salariile."Suntem aproape 40 de angajati, dar nu cred ca era nevoie de mai mult de 5-6 experti. Salariile in companie incep de la vreo 2.500 de lei pentru cel mai prost platit angajat, si ajungeau pana la directori cel putin 10.000 de lei. Dar in ultimul an au scazut undeva intre 3.000 si 5.000 de lei. Cel putin asa mi s-a spus", ne-a declarat sursa.Angajatii, care mai sunt in companie si care nu sunt in somaj tehnic, nu au mai primit banii de la 1 noiembrie."Managementul a venit politic, chiar daca se pricepeau sau nu. Iar cei care nu au venit politici au fost marginalizati pana li s-a diminuat rolul in companie", afirma acesta.Dizolvarea Companiei Turistice Bucuresti SA figureaza pe ordinea de zi a sedintei de vineri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Potrivit unei analize realizate de liberali, capitalul social subscris varsat a crescut de la 120.000 de lei la 8.682.000 de lei in perioada 2017 - 2019, iar in 2017 societatea a avut o cifra de afaceri neta de 0 lei, un numar mediu de 9 salariati, cheltuieli cu personalul de 114.720 lei, cheltuieli de exploatare de 131.361 lei, inregistrand la finalul anului o pierdere neta de 252.382 lei. Tot in 2017, societatea a achizitionat 20 de laptopuri Intel Core 17, 20 de licente Microsoft Office si doua autoturisme Dacia Duster.In 2018, societatea a avut o cifra de afaceri neta de 826.119 lei, inregistrand venituri din exploatare de 826.121 lei, un numar mediu de 38 de salariati, cheltuieli cu personalul de 1.554.878 lei, cheltuieli de exploatare de 1.004.941 lei, iar la finalul anului a inregistrat o pierdere neta de 2.112.196 lei. Capitalurile proprii la finalul lui au fost de - 638.678 lei.Analiza mai arata ca, in 2019, societatea a avut o cifra de afaceri neta de 1.643.310 lei, inregistrand venituri din exploatare de 1.643.368 lei, un numar mediu de 38 de salariati, cheltuieli cu personalul de 3.169.843 lei, cheltuieli de exploatare de 823.387 lei, iar pierderea neta inregistrata la finalul anuluia fost de 3.927.349 lei.Capitalurile proprii la finalul anului 2019 au fost de 2.355.701 lei.Societatea a inregistrat la finalul anului trecut o pierdere de 2.157.296 lei.