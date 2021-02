Compania romano-americana, UiPath, primeste o noua finantare de 750 milioane dolari si ajunge la o evaluare de 35 miliarde dolari

Portalul Techcrunch: UiPath creste nebuneste

Finantarea a fost condusa de actualii investitori Alkeon Capital si Coatue, iar la operatiune au luat parte si Altimeter Capital, Dragoneer, IVP, Sequoia, Tiger Global si fonduri consiliate de T. Rowe Price Associates Inc. Start-up-ul cu sediul in New York a anuntat in decembrie ca a depus la Autoritatea de Supraveghere a Pietelor Financiare din SUA (SEC) documentatia necesara pentru o oferta publica initiala.Infiintata in Romania, in anul 2005, sub denumirea DeskOver si redenumita UiPath in 2015, compania are printre clienti entitati precum CIA, fortele navale ale SUA, McDonald's Corp, Duracell si Swiss Re. Compania a avut in 2019 venituri de 360 milioane dolari, dupa ce a ajutat unele dintre cele mai mari companii americane sa isi automatizeze procesele de rutina.In prezent, UiPath vrea sa se extinda dupa ce in perioada pandemiei mai multe companii au devenit interesate sa isi automatizeze procesele pentru a reduce costurile. Directorul general Daniel Dines declara recent ca clientii UiPath din sectoarele de retail, sanatate si finante utilizeaza serviciile companiei pentru a face fata unei modificari semnificative a cererii provocate de pandemia de coronavirus.In 2018, UiPath a devenit primul start-up fondat in Romania care a dobandit statutul de unicorn, adica a fost evaluat la peste un miliard de dolari. Intre timp, compania si-a mutat sediul general la New York. UiPath a fost fondat in 2005, dar nu a strans capital institutional pana in 2015 , potrivit Crunchbase. CNBC a raportat in decembrie 2020 ca firma atinsese un prag de venituri anuale de aproximativ 360 de milioane de dolari si avea peste 6.300 de clienti, inclusiv Amazon, Bank of America si Verizon.Compania foloseste inteligenta artificiala (AI) si invatarea automata intr-un efort de a "automatiza milioane de sarcini repetitive, ametitoare, pentru organizatii de afaceri si guvernamentale din intreaga lume, imbunatatind productivitatea, experienta clientilor si satisfactia angajatilor". Scopul sau este de a oferi lucratorilor energia mentala si timp pentru a se concentra pe activitati mai complexe. Printre competitorii UiPath se numara Microsoft Power Automate, Blue Prism, Automation Anywhere. De asemenea, SAP a intrat recent in acest segment."Compania a crescut nebuneste. In aprilie 2019, UiPath avea 400.000 de utilizatori in 200 de tari. La acea vreme, compania a declarat ca si-a majorat veniturile recurente anuale (ARR) de la 8 milioane de dolari in aprilie 2017 la peste 200 de milioane de dolari. UiPath a declarat atunci ca si-a crescut efectivul de 16 ori pe o perioada de doi ani, la peste 2.500 de angajati. De asemenea, a sugerat ca are in vedere o oferta publica".