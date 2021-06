Companiile aeriene avertizeaza asupra unui haos general in aeroporturi odata cu lansarea pasapoartelor de vaccinare

Sistemul Uniunii Europene al certificatelor digitale de calatorie pentru COVID-19 urmeaza sa intre in vigoare joi, dar grupul aeroporturilor ACI si organismele reprezentative ale companiilor aeriene A4E, IATA si ERA au avertizat intr-o scrisoare catre liderii nationali ai UE despre un "amestec ingrijorator de abordari" pe continent."Pe masura ce traficul de pasageri va creste in urmatoarele saptamani, riscul de haos pe aeroporturile europene este real", au afirmat grupurile in scrisoarea comuna trimisa luni si vazuta de Reuters.Certificatele digitale sunt concepute pentru a arata, prin intermediul codurilor QR, daca pasagerii sunt complet vaccinati, au imunitate datorita recuperarii recente dupa Covid-19 sau au avut un test negativ. Acestea sunt concepute pentru a fi utilizate pentru calatorii in intreaga UE incepand cu 1 iulie, dar necesita verificari suplimentare si echipamentul potrivit pentru a citi codurile.Scrisoarea spune ca singura modalitate de a evita cozile si intarzierile uriase in timpul sezonului de vara este de a implementa un sistem prin care atat certificatul de vaccinare, cat si formularele de localizare a pasagerilor sunt procesate de la distanta inainte ca pasagerul sa ajunga la aeroport.Verificarile trebuie sa aiba loc numai in tara de plecare si nu la sosire, iar guvernele nationale ar trebui sa gestioneze datele de sanatate si sa furnizeze echipamente pentru verificarea codurilor QR, se spune in scrisoare."Nivelul ridicat de fragmentare si diferentele in implementarea DCC ... precum si repetarea continua a verificarilor documentelor in mai multe state este alarmant", arata scrisoarea.Directorul general al ACI Europa, Olivier Jankovec, unul dintre semnatari, a declarat ca membrii aeroportului sau sunt "foarte ingrijorati"."Sa faca fata acestei cresteri va fi o provocare fara precedent", a spus el.Timpul de navigare pe aeroporturi in timpul unei calatorii s-a dublat la 3 ore de la 1-1 / 2 ore inainte de pandemie, a declarat vicepresedintele european al IATA, Rafael Schvartzman, un alt semnatar.Daca nu sunt facute modificari si capacitatea revine la nivelurile pre-Covid, acest timp ar putea creste teoretic la cinci sau chiar opt ore inacceptabile, a mai spus el.Inaintea unei reuniuni de marti a tarilor europene privind certificatul digital, Comisia Europeana a emis orientari pentru statele membre care au facut obiectul unor preocupari, mentionand ca 10 combinatii diferite de verificari erau planificate de diferite tari. Acest lucru risca sa duca la "suprapunerea inutila a masurilor si ca o consecinta a cozilor si a aglomerarii in aeroporturi".Situatia, cauzata partial de "politica nationala" risca sa submineze increderea pasagerilor, a declarat directorul general al A4E, Thomas Reynaert.