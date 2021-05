Companii mari din piata de carne de pasare, investigate pentru comportament anticoncurential

Companiile investigate sunt Transavia S.A., Ave Impex S.R.L., Vis Agri S.R.L., Safir S.R.L., Avi-Top S.A., Avicola Buzau S.A, Avicola Dragos Voda SA, Avicod SA, Agricola International Bacau S.A., Agrisol International RO S.R.L si Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR).Autoritatea detine indicii privind posibile intelegeri si/sau practici concertate facilitate de UCPR pentru limitarea ofertei de produse, scopul final fiind cresterea artificiala a preturilor de vanzare.In acest context, Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediile unor companii care activeaza pe piata productiei si/sau comercializarii carnii de pasare, precum si la sediul UCPR.Inspectiile inopinate reprezinta o etapa importanta in cadrul procedurilor de investigare a unui posibil comportament anticoncurential, efectuarea acestora nereprezentand o antepronuntare in ceea ce priveste vinovatia companiilor. Documentele ridicate se afla in analiza autoritatii romane de concurenta, in cadrul procedurilor specifice.Inspectiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel Bucuresti si sunt justificate de necesitatea obtinerii tuturor informatiilor si documentelor necesare clarificarii posibilelor practici anticoncurentiale analizate.In situatia in care Consiliul Concurentei va constata incalcarea regulilor de concurenta, companiile implicate risca amenzi de pana la 10% din cifra de afaceri.Cu toate acestea, companiile care coopereaza cu autoritatea de concurenta, in cadrul programului de clementa, pot obtine imunitate la amenda sau reduceri substantiale ale amenzilor.Anul trecut, Consiliul Concurentei a sanctionat 90 de companii si asociatii ale acestora cu amenzi de 400,2 milioane ei (82,7 milioane euro), peste 40% din aceasta valoare totala fiind recunoscuta de companii.