Un procent urias de companii romanesti vor reincepe sa angajeze masiv in urmatoarele sase luni. Ce asteptari exista privind munca la domiciliu

In acest an, 15% dintre companii vor creste salariile mai mult decat inflatia, iar cele mai multe angajari se vor face pentru departamentele de IT, vanzari si productie , conform datelor centralizate de compania de recrutare.Doar un sfert dintre organizatii (25%) afirma ca se asteapta la o crestere a vanzarilor in 2021, in scadere abrupta fata de anul 2019, cand ponderea companiilor care afirmau acest lucru era de 70%.Peste 40% considera incertitudinea economica din tara o amenintare majora pentru afacerea lor si numai 4% subliniaza ca, in aceste vremuri dificile, se tem de riscul de faliment, iar 2% sunt ingrijorati de faptul ca nu pot onora platile la timp.Ca masura de redresare a afacerii, 43% dintre companii au pus in aplicare un plan de restructurare temporara, iar respondentii s-au declarat mai optimisti in ceea ce priveste capacitatea de a atrage talente.Principalele trei elemente cheie pentru atragerea talentelor de top raman aceleasi: pachetul salarial competitiv ramane element decisiv, cu o scadere insa in pondere - de la 77% la 67%, securitatea ridicata a locului de munca a crescut de la 47% la 59%, iar existenta unui plan de cariera, de la 34% la 45%.In acest an, 15% dintre respondenti au declarat ca vor creste salariile cu un procent mai mare decat inflatia, insa 60% raporteaza ca salariile oferite de companiile lor nu s-au schimbat in timpul pandemiei de coronavirus. O treime arata ca acestea au crescut.4% dintre participanti, au raportat reduceri salariale incepand cu luna martie 2020, iar pentru acest an doar 1% se asteapta la acest lucru.Comparativ cu anul 2019, numarul companiilor care ofera asigurari medicale si program de lucru flexibil a crescut.Raportul de specialitate arata ca 84% dintre respondenti se asteapta sa continue masurile pentru a sustine munca la domiciliu, odata ce criza se va incheia, dar 71% dintre acestia intentioneaza sa implementeze modele hibride, de lucru la distanta si la birou.Jumatate din totalul companiilor respondente vor incepe sa angajeze din nou in urmatoarele sase luni, iar aproximativ o treime intentioneaza sa mentina numarul de angajati la acelasi nivel pana cand economia si afacerile vor creste.Raportul Randstad Romania 2021 HR Trends prezinta datele colectate de la un numar de 201 de companii din Romania, care activeaza in diverse industrii, din care 65% sunt multinationale, 25% nationale, iar 11% locale.Liderul mondial in domeniul serviciilor de resurse umane, Grupul Randstad este specializat in solutii in domeniul serviciilor flexibile de munca si resurse umane, fiind activ in 38 de piete din intreaga lume si detine unul din primele trei locuri in aproape jumatate dintre acestea.