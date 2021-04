Ministerul Economiei are 37 de companii de stat listabile, dar multe au probleme grave

"Bursa nu exista decat in societati capitaliste. Comunismul nu are bursa, are altceva, are organ planificator central. Bursa este echivalentul organului planificator central din capitalism. La stat modul de luare a deciziilor nu se bazeaza pe profit si pierdere, ci pe un imperativ politic: ne-a spus politicianul X sau politrucul X sa facem lucrul acela, pe acela il facem. Face pierderi, nu-i nicio problema, pentru ca sacul fara fund al statului exista si e finantat din banii tuturor contribuabililor", a afirmat ministrul la cadrul videoconferintei cu tema "Piata de Capital - Bursa in anul crizei sanitare si al incertitudinilor economice", organizata de Profit.ro.Potrivit lui, acesta este un lucru care ar trebui sa se schimbe in Romania."Aceste reforme trebuie sa se intample intr-un mod cat mai rapid prin listarea si transparentizarea acestor companii. Strategia noastra, la Ministerul Economiei, pe langa discutiile pe care le avem pentru a lista mai multe companii care sunt listabile , dintr-un numar de 37 unde ministerul are capital majoritar, excluzand filialele, 28 au grave probleme financiare, fie ca sunt cu pierderi an de an, fie sunt cu datorii foarte mari la bugetul de stat, fie sunt in insolventa sau chiar in faliment. Avem un portofoliu destul de dificil", a mai spus Nasui.Ministrul crede ca trebuie sa inchidem aceste gauri negre cat mai repede si companiile care sunt listabile trebuie sa fie listate.Acesta a adaugat ca a fost demarat un proces de reforma in companiile de stat, prin care vor fi numiti in functii de conducere oameni competenti."Trebuie sa ducem lucrurile catre un sistem si un model economic de succes care a functionat deja in alte tari. Nu trebuie sa inventam roata. Daca aceste companii le tinem in letargia in care au fost pana acum o sa continue tot asa si o sa fie tot gauri negre. Trebuie sa schimbam ceva si cred ca cu aceasta guvernare vom reusi sa facem lucrul acesta. Companiile de stat care au mers bine sunt, in general, monopoluri, pentru ca managementul de stat nu conduce la performanta. Daca ne uitam si la CV-urile oamenilor care sunt numiti in diverse functii in CA-uri (Consilii de Administratie, n.r.), in conducerile companiile nici nu au capacitatea sa duca la acea performanta. Noi am inceput un proces de reforma in aceste companii. Un prim pas este sa numim oameni competenti si specialisti", a mai afirmat Nasui.