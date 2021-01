Companiile care au explodat financiar in 2020. Pandemia i-a facut si mai bogati pe unii miliardari ai lumii

Zoom Video

CITESTE SI:

Pana atunci, companiile care ne-au ajutat sa tinem legatura intre noi cand s-a cerut distantare fizica si care ne-au ajutat sa ne relaxam atunci cand stresul a atins cote alarmante, ele sunt cele care au avut cel mai mult de castigat.este compania care pe bursa se preconizeaza ca a adus in 2020 cel mai mare castig per actiune, potrivit Investors.com , cu o crestere de peste 700%.Actiunile acestei companii s-au tranzactionat in ultimele 52 de saptamani la cote intre 65 si 588 de dolari. Si chiar daca acum actiunile acestei companii au scazut pana la 337 de dolari, ea tot este vazuta ca fiind una dintre cele mai fulminante ascensiuni ale pandemiei.este o platforma tehnologica ce a fost adoptata de peste 40 de operatori de telefonie mobila si fabricanti de echipamente originale si a livrat peste trei miliarde de aplicatii preincarcate pentru zeci de mii de campanii publicitare. Compania are sediul central in Austin, Texas, cu birouri globale in Arlington, Durham, Mumbai, San Francisco, Singapore si Tel Aviv.In ultimele 52 de saptamani, actiunile companiei s-au tranzactionat la 3.48 si peste 61 de dolari.este si ea una dintre companiile care a facut furori pe piata bursiera, dupa ce a inregistrat niste cresteri absolut fabuloase. Compania este reprezentata de o platforma globala de vanzari si cumparari pentru diverse bunuri speciale.Platforma ii conecteaza pe vanzatori cu milioane de cumparatori. In ultimele 52 de saptamani, actiunile companiei s-au tranzactionat la valori cuprinse intre 29.95 de dolari si 198.50 de dolari.si Etsy asteapta, de asemenea, o crestere a veniturilor de trei cifre in acest an.Intre timp, Amazon, Nvidia, AMD, Futu, Crocs, Taiwan Semiconductor si Big Lots sunt toate pe lista IBD 50 a actiunilor cu cresteri de top.