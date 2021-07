O platformă de recrutare a lansat un comparator de salarii. 130.000 de români şi-au introdus deja câştigurile nete lunare

Cele mai mari câştiguri nete sunt în Bucureşti-Ilfov, Timiş şi Cluj, unde există şi cel mai mare interes din partea candidaţilor pentru transparentizarea salariilor.Bucureşti-Ilfov se află pe primul loc în topul celor mai bine plătite regiuni ale ţării, cu un venit mediu lunar de 4.500 lei net, în timp ce judeţele Timiş şi Cluj vin puternic din urmă, cu salarii medii nete de 3.500 lei. La pol opus, Vrancea, Vaslui şi Dolj sunt judeţele cu cele mai mici salarii medii , acestea depăşind uşor 2.500 lei net.Judeţele cu cele mai mari venituri sunt şi cele în care candidaţii manifestă cel mai mare interes pentru salarii transparente, în timp ce locuitorii judeţelor Mehedinţi, Teleorman şi Giurgiu sunt cel mai puţin interesaţi de a afla câştigurile pieţei."În România salariile rămân în continuare un subiect fierbinte , dar şi unul tabu. După un 2020 cu plafonări sau chiar scăderi salariale, e necesară din nou discuţia despre venituri transparente într-un an de revenire ca 2021, când angajările sunt din nou la nivelul pre-pandemic. Prin Salario încercăm să încurajăm cât mai multe companii să ni se alăture în acest demers al transparenţei salariale, model abordat deja cu succes de ţările nordice", explică Bogdan Badea, CEO eJobs România.Cele mai mari salarii nete lunare introduse în comparatorul de salarii depăşesc 22.000 lei şi vizează funcţii de management ca director general, manager de vânzări sau director economic. Cele mai bine plătite domenii sunt IT software, achiziţii şi IT hardware. La celălalt capăt al clasamentului, cel mai slab plătiţi sunt românii care lucrează în au pair/baby sitting/curăţenie, confecţii şi office/back-office/secretariat."Datele ne arată că transparenţa salarială aduce cu sine numai beneficii de ambele părţi, şi pentru angajaţi, şi pentru angajatori. Astfel, anunţurile de recrutare care afişează salariul atrag cu 40% mai mulţi candidaţi relevanţi, deci ajută companiile să-şi eficientizeze procesele de recrutare. De cealaltă parte, prin Salario vrem să venim şi în întâmpinarea candidaţilor, care au nevoie de un astfel de instrument în momentul negocierii salariului, când îşi schimbă jobul sau vor să ştie dacă sunt plătiţi în linie cu piaţa", continuă Bogdan Badea.Economist, inginer de proiectare, asistent Manager, inginer software şi programator Java sunt poziţiile pentru ale căror salarii românii manifestă cel mai mare interes, fiecare dintre acestea având peste 2.000 de căutări în baza de date salariale.