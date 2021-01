Comparatoare de preturi pentru energie electrica si gaze sunt disponibile in premiera pe site-ul Consiliului Concurentei

Consiliul Concurentei si Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei ( ANRE ) au decis ca cele doua platforme pentru compararea ofertelor (gaze naturale si energie electrica) sa poata fi accesate si de pe site-ul autoritatii de concurenta, datele si informatiile din aplicatie fiind furnizate de ANRE, scrie HotNews.ro Decizia a fost luata dupa ce comparatorul de tarife realizat de ANRE a functionat mai greu in ultimele zile, dupa ce a fost accesat de multi consumatori casnici pentru a analiza ofertele furnizorilor, In contextul liberalizarii pietei de energie electrica.Prevederile noului ordin emis de ANRE miercuri, 20 ianuarie, pentru a gestiona problema liberalizarii pietei de energie, mai mult ii incurca pe consumatori si lasa multe probleme nerezolvate, a scris, pe Facebook Razvan Nicolescu , expert in energie si fost presedinte al Agentiei Europene pentru Reglementare in Energie (ACER).