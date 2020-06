Concedieri la cel mai mare producator de componente auto din Romania. Directorul general: Va fi foarte dureros, dar nu avem alta optiune

Compania are 20.000 de angajati in Romania

Grupul german Continental AG trebuie sa-si diminueze costurile cu sute de milioane de euro, ceea ce va duce probabil si la concedieri, a afirmat directorul general Elmar Degenhart."Va fi foarte dureros, dar nu avem alta optiune", le-a spus Degenhart angajatilor, printr-un mesaj. "In acest moment, nu putem garanta locurile de munca. Probabilitatea sa fim nevoiti sa vorbim despre concedieri fortate este extrem de ridicata", a avertizat acesta.Reprezentantii biroului de presa al Continental nu au raspuns imediat solicitarilor de a comenta declaratiile lui Degenhart. Grupul Continental, cu peste 240.000 de angajati, este afectat de incetinirea vanzarilor de automobile pe plan global si de trecerea de la masinile pe benzina si motorina la cele electrice si hibride.Ziarul "" mai precizeaza ca toate cele cinci divizii Continental sunt reprezentate in Romania. Compania detine sapte unitati de productie si patru centre de inginerie in Timisoara, Sibiu, Carei, Nadab, Brasov si Iasi.Continental Romania are peste 20.000 de angajati pe piata locala, din care o treime sunt ingineri si informaticieni in centrele de cercetare si dezvoltare. Continental a anuntat, saptamana trecuta, ca a inceput lucrarile pentru extinderea centrului de cercetare si dezvoltare din Timisoara, investitia planuita in noua cladire fiind de peste 33 de milioane de euro.Cladirea a fost proiectata pentru o capacitate de pana la 1.700 de locuri, precum si o zona de testare si validare completa a produselor dezvoltate in cadrul companiei. Suprafata totala construita va fi de peste 26.000 de metri patrati, iar lucrarile vor fi finalizate pana in luna aprilie 2021.