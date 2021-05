Mai multi membri din conducerea Uzinei Automecanice Moreni, schimbati de ministrul Economiei

Profilele au fost selectionate din baza de CV-uri primita ca urmare a apelului facut de catre MEAT asociatiilor profesionale sau de ramura.Astfel, noii membri ai CA Uzina Mecanica Moreni SA sunt:1. Daniel Sava - prezinta competente in domeniul financiar, avand deopotriva experienta in cunoasterea si evaluarea pietei de profil prin activitatea de finantare a clientilor corporate, cat si de restructurare a companiilor din industrie. Este licentiat in economie si certificat Chartered Financial Analyst Association (atestare internationala de analist financiar).2.Patricia Vasile - cu expertiza de auditor senior in companii de consultanta financiara si audit, recunoscute international, a coordonat procese de audit pentru companii importante din industria energetica, miniera si a metalelor, precum si pentru companii din pharma si FMCG. Este certificata ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, in prezent cea mai importanta organizatie mondiala a profesionistilor contabili) si in curs de certificare CECCAR si ASPAAS (Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar - autoritatea competenta in domeniul supravegherii in interes public a auditului statutar).3. Mihai Rus - cu experienta de project management pentru procese de dezvoltare si lansare proiecte de inginerie, inginer de calitate si auditor de proces pentru linii de fabricatie in industria automotive, avand experienta in companii internationale private din industria de profil.Obiectivele aferente perioadei de mandat constau in:1. asigurarea prezentarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs, in termenii si conditiile prevazute de legislatia in vigoare, cu luarea in considerare a perspectivelor de dezvoltare pe care le are societatea;2. urmarirea procedurilor de inchidere a exercitiului financiar 2020, respectiv a asigurarii procesului de raportare financiara pentru anul 2020 si a raportarilor financiare semestriale aferente 2021.3. promovarea unui proiect de act constitutiv actualizat potrivit ghidului ce va fi inaintat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului.Fiecare administrator va prezenta la finalul mandatului un Raport de activitate privind modul de indeplinire a responsabilitatilor si a gradului de indeplinire a obiectivelor. Raportul va include si opinia administratorului in legatura cu posibilitatile de dezvoltare ale societatii pe linii de afaceri, cu indicarea avantajului competitiv pe care societatea il prezinta, respectiv opinia referitoare la necesitatea implementarii unui plan de restructurare/ reorganizare. Membrii inlocuiti sunt: Viorel Adam, Adriean Budoiu si Mihai Nita Indemnizatia bruta lunara fixa a membrilor consiliului s-a mentinut, potrivit Hotararii AGA 4/20.06.2018 si este in valoare de 2.700 lei.Societatea Uzina Mecanica Moreni SA este o companie detinuta de catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in procent de 86.62%, al carei obiect de activitate este fabricarea de vehicule militare de lupta precum si subansamble si piese de schimb.Are un numar de 310 de angajati, iar in anul 2020 a inregistrat o cifra de afaceri de 13,7 mil lei si o pierdere estimata de 7,4 mil lei.