Contractul istoric al Romaniei cu Gazprom a incetat inainte de expirare

Contractul a incetat prin acordul partilor.Compania romana Transgaz a precizat intr-un raport catre Bursa de Valori Bucuresti ca decizia a fost luata in scopul aplicarii reglementarilor europene pe conductele de transport gaze naturale T2 si T3 si al incheierii cu operatorii de transport adiacenti a acordurilor de interconectare aferente punctelor de intrare sau iesire ale acestor conducte."Negocierile intense purtate intre Comisia Europeana (DG-ENER), SNTGN Transgaz SA si Gazprom Export LLC s-au materializat intr-un Acord de incetare a Contractului istoric intre SNTGN Transgaz SA si GPE incheiat pentru transportul gazelor naturale prin conducta de tranzit T3 pe teritoriul Romaniei catre terte tari", se arata in comunicat.Compania romana precizeaza ca "acest Acord este de o importanta deosebita, intrucat pe de o parte creeaza premisele pentru aplicarea cadrului normativ european pentru rezervarea de capacitate de transport gaze naturale prin conductele de tranzit T2 si T3 si in acelasi timp asigura protejarea intereselor financiare ale Transgaz care decurgeau din contractul istoric de transport gaze naturale prin conducta de tranzit T3"."Acordul de Incetare a Contractului istoric intre SNTGN Transgaz SA si Gazprom Export LLC creeaza cadrul necesar pentru incheierea Acordurilor de Interconectare pentru Punctele de Interconectare Isaccea 2,3 si Negru Voda/Kardam 2,3, asigurarea accesului liber al tertilor la rezervarea de capacitate pe conductele de tranzit T2 si T3 asigura incasarea sumelor ramase de achitat din contractul istoric si creeaza premisele cresterii gradului de utilizare a infrastructurii de transport al gazelor naturale din Romania", mai arata sursa citata.