WWF Romania: Controalele la iesirea lemnului din padure sunt inexistente

"Pe segmentul primei plasari pe piata, mai putin de 1% din aceste transporturi sunt verificate de autoritatile competente. Ne dorim o schimbare de paradigma prin care sa reorientam controlul la prima plasare pe piata. Acest aspect pe care l-am semnalat inca din 2017 este astazi recunoscut si avem un consens pe aceasta reorientare din partea majoritatii factorilor interesati, insa este firesc sa ne intrebam: Daca de maine vom reorienta aceste controale catre prima plasare pe piata, de unde ne apucam de treaba?", a afirmat Niculescu.Potrivit lui, aceste controale sunt, probabil, de cele mai multe ori, realizate la intamplare si in anumite situatii chiar reactiv in urma unor sesizari ale cetatenilor. Uneori, avea orientarea acestor controale chiar discretionar.Comisia Europeana a lansat o procedura de infringement impotriva Romaniei, anul trecut, pentru nerespectarea Regulamentului European privind comertul cu lemn.Motivarea acestei proceduri se refera la lipsa prioritizarii controalelor pe baza unor criterii obiective si transparente, precum si la lipsa unui regim de sanctiuni capabil sa descurajeze taierile ilegale de padure.De asemenea, WWF Romania a creat si testat, in noiembrie 2020, primul instrument care, prin monitorizarea video a transporturilor de lemn care ies din padure, poate ajuta autoritatile sa-si prioritizeze controalele.Rezultatele testarilor arata ca exploatarile ilegale continua si ca ele nu vor putea fi prevenite eficient decat atunci cand controlul se va concentra pe prima plasare pe piata a lemnului, noteaza WWF Romania.