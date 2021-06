STUDIU Romanii cheltuie cu aproape 10% mai mult pe un cos de cumparaturi online fata de anul trecut

Tot mai multi client online

La ce ore cumpara romanii

Potrivit studiului, in perioada ianuarie - aprilie 2021, 66,4% din vanzari s-au realizat de pe mobil, in vreme ce 33,1% de pe desktop. Totodata, romanii cheltuie cu 9,2% mai mult pentru un cos de cumparaturi in magazinele online, fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar valoarea medie a cosului a ajuns la 49,89 euro fara TVA.Valoarea medie a comenzii de pe mobil se situeaza la 43,47 euro fara TVA, in crestere cu 7% fata de anul trecut, in timp ce valoarea medie a comenzii de pe desktop creste cu 12 procente si ajunge la 62,72 euro fara TVA.Si chiar daca achizitiile de pe mobil sunt mai multe, cele de pe desktop sunt mai mare ca valoare."Romanii cheltuie mai mult in medie pe o comanda online, fata de anul trecut, iar produsele mai scumpe sunt achizitionate de pe desktop, care prezinta incredere mai mare pentru cumparatori atunci cand vine vorba de alegerea unui produs mai scump si plata online", se arata in analiza.Tendintele accentuate de a face cumparaturi online sunt sustinute si de cifre care indica o crestere a numarului de click-uri in magazinele online: 20,3 milioane de click-uri au fost inregistrate in platforma in primele patru luni din 2021, in vreme ce numarul total al tranzactiilor intermediate prin platforma in perioada ianuarie - aprilie a acestui an se ridica la peste 357.000.Si specialistii in digital care promoveaza si aduc vanzari magazinelor online si-au sporit comisioanele: 2.392 de specialisti in digital au castigat 1,2 milioane de euro din comisioane prin intermediul 2Performant, in primele patru luni ale anului."Tendintele generate de pandemie in special in zona online-ului se pastreaza si in acest an, iar semnalele sunt ca le vom avea alaturi mult timp de acum inainte. Anul 2020 a adus un numar semnificativ de clienti noi pentru magazinele online, sunt mai prezenti in online clientii cu o forta de cumparare ceva mai mare, cei care nu cauta neaparat un discount, ci anumite branduri sau produse cu caracteristici clare si care forteaza magazinele online sa ridice standardele", a explicat Raluca Negrea, Country Manager Romania si Bulgaria 2Performant.In primele patru luni ale acestui an cea mai mare proportie din traficul total pe desktop s-a inregistrat la ora 00:00 in zilele de marti (1,6%) si ora 11:00 dimineata in zilele de marti (1,4%), in timp ce pe mobil, intre orele 21:00 si 22:00 din zilele de duminica s-a inregistrat cea mai mare proportie din trafic, respectiv 2,5%.In perioada analizata, cele mai multe vanzari pe mobil au loc in zilele de luni, marti si duminica la ora 21:00, in timp ce pe desktop ziua de marti inregistreaza cea mai mare proportie din vanzari, in special intre orele 11:00 si 15:00.In perioada ianuarie - aprilie 2021, in medie, 2% dintre vizitatori s-au transformat in clienti ai magazinelor online, ceea ce reprezinta o rata de conversie foarte buna pentru sectorul e-commerce. Media pentru cumparatorii online de pe mobil este de 1,6%, iar pentru cei de pe desktop de 2,2%.