Cat te costa sa iti incarci bateria la telefon, laptop sau masina electrica in serviciul de "battery sharing"

Cat te costa incarcarea unei masini electrice

La o comparatie de preturi intre serviciile de incarcare a bateriei masinii si cele de incarcare a telefonului sau a laptopului, mai, mai ca iti vine sa bagi telefonul la incarcat de cum a ajuns la 99%.Astfel, compania CryptoDATA a lansat primul serviciu din Romania de "battery sharing" - Bank of Energy, prin care pune la dispozitia utilizatorilor de telefoane mobile o retea de peste 250 de energomate cu baterii externe disponibile pentru inchiriere.Reteaua de energomate Bank of Energy a fost amplasata in puncte strategice pe raza municipiului Bucuresti cu scopul de oferi mobilitate utilizatorilor de dispozitive electronice smart.Pentru a putea utiliza acest serviciu, locuitorii Capitalei trebuie sa instaleze, in prealabil, aplicatia Bank of Energy, disponibila in Google Play si App Store. Atat energomatele, cat si bateriile externe dispun de un design elegant si atractiv in aceeasi masura, iar aplicatia Bank of Energy este usor de instalat si extrem de intuitiva.Bateriile Bank of Energy sunt compatibile cu interfete de tip Lightning, USB-C si Micro USB si pot incarca multiple dispozitive simultan.Daca la masina este ceva mai simplu, mergi si incarci direct bateria la o statie, la incarcarea telefonului sau laptopului se complica putin lucrurile, dar asta prin prisma faptului ca bateria o poti lua direct cu tine, fara sa mai trebuiasca sa stai "legat" intr-un loc.Costul maxim pentru folosirea unei baterii de incarcare este de 48 de lei, adica o poti tine 2 zile maximum, avand in vedere ca are un cost de un leu pe ora, iar primele 5 minute sunt gratuite. Depozitul de 48 lei va fi blocat in contul tau pana la returnarea bateriei, iar costul inchirerii va fi dedus din depozitul de 48 lei, in timp ce suma ramasa va fi restituita in contul tau.In momentul de fata, in Romania sunt undeva la sub 1.000 de statii de incarcare a masinilor electrice. Statiile de incarcare a masinilor, in prezent, se gasesc in parcarile tuturor marilor lanturi de magazine precum Auchan , Lidl sau Kaufland.Iar la acestea, pretul pe kWh este cuprins intre 0,65 si 2 lei.De obicei, masinile electrice au baterii de 50 sau 90 de kWh (cele mai performante). Astfel ca, la un simplu calcul, in functie de masina pe care o detineti, o incarcare poate sa va coste de la 32-35 de lei pana la 180 de lei, un plin la cele mai scumpe statii de incarcare, cu cele mai performante masini.Dar in general, incarcarea bateriei masinii electrice ajunga sa va coste intre 35-40 de lei.