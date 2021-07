Costurile uriase ale apelurilor telefonice, piedica a relatiei strategice dintre Republica Moldova si Romania

Sumele sunt prea mari pentru buzunarul cetatenilor ambelor tari , in conditiile in care ultimii ani au adus cu sine nu numai o intensificare a legaturilor directe, dar si o crestere a numarului de convorbiri telefonice.Iata cateva exemple:Compania 1 (Republica Moldova): 1,09 euro/minutCompania 2 (Republica Moldova): 4,50 MDL/min pentru apeluri de intrare si 7 MDL/min pentru apeluri de iesire (tarif practicat si pentru SUA)Compania 3 (Romania): 6 RON/minutCompania 4 (Romania): 7,50 RON/minutCompania 5 (Romania): 8 RON/minutCompania 6 (Romania): 6,5 RON/minutRomania continua sa fie principalul partener comercial al Republicii Moldova, atat la exporturi , cat si la importuri . Potrivit datelor furnizate de Biroul National de Statistica al Republicii Moldova, volumul exporturilor moldovenesti in Romania in anul 2020 a insumat 706,67 milioane de dolari (28,4% din totalul exporturilor).Apoi, din cei 19,8 mii de turisti si excursionisti straini care au vizitat Republica Moldova in anul 2019 si au beneficiat de serviciile agentiilor de turism, 17,4% au fost din Romania (locul I printre turistii sositi din strainatate).In acelasi timp, Romania se afla in topul tarilor ca destinatie turistica pentru cetatenii Republicii Moldova. Nemaivorbind de numarul semnificativ de cetateni in legaturi de diferite grade de rudenie sau prin alianta in cele doua state romanesti, formand chiar adevarate comuniuni transfrontaliere de familie. Totusi, conform ultimelor estimari oficiale, avem circa 274 mii de cetateni romani cu domiciliul in Republica Moldova si peste 642 mii de cetatenii redobandite de romanii moldoveni de peste Prut in ultimii 20 de ani, relateaza Agora.md.Deputatul USR PLUS in Parlamentul Romaniei Iulian Lorincz propune eliminarea tarifelor de roaming dintre cele doua state romanesti:"Romania a ramas, in cea mai mare parte, fara tarife de roaming cu Uniunea Europeana, iar includerea Republicii Moldova in randul tarilor unde se va putea vorbi fara a fi suprataxat este o idee de proiect bilateral strategic esential de interconectare informationala si comunicationala cu Romania. Aceste obiective au fost trasate in Programul de guvernare 2020-2024, iar la urmatoarea sedinta comuna intre guvernele de la Chisinau si Bucuresti, eliminarea tarifelor de roaming poate deveni o realitate."