Raport INS: Costurile cu salariatii au crescut in ultima parte a anului trecut in toate activitatile economice

Conform raportului, in ultimele 3 luni ale anului trecut (fata de trimestrul III 2020), costurile orare ale angajatorilor cu salariatii au crescut la majoritatea activitatilor economice, au transmis vineri oficialii Institutului National de Statistica, conform Hotnews.ro Cele mai semnificative cresteri au fost in activitati de spectacole, culturale si recreative (14,54%), hoteluri si restaurante (14,06%), constructii (10,56%) si tranzactii imobiliare (10,04%).Cea mai mare scadere a costului orar al fortei de munca (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) s-a inregistrat in invatamant (-27,15%), ca urmare a cresterii timpului efectiv lucrat fata de trimestrul precedent (fenomen caracteristic acestei activitati in trimestrul al IV-lea al fiecarui an, cauzat de reinceperea anului scolar).La o distanta considerabila, cu scaderi ale costului orar al fortei de munca (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) s-au situat administratia publica (-3,43%), respectiv productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-1,04%).Fata de trimestrul anterior, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forta de munca a crescut cu 2,56%, iar cea a cheltuielilor indirecte (non-salariale) cu 3,66%.