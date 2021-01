ANALIZA Cu cat s-a scumpit intr-un an cosul esential de alimente in Romania. Din 34 de produse analizate, doar doua s-au ieftinit

Ieftiniri, prea "ieftine" pentru a ajuta bugetul familiei

Scumpiri la principale produse achizitionate de romani

ANPC a propus plafonarea preturilor

Am fost luate in considerare principalele alimente care compun cosul minim alimentar si comparate preturile folosind medii ale acestora si evolutia pretului dintre decembrie 2020 si decembrie 2019. La 22 dintre aceste produsele analizate, doar doua au inregistrat scaderi, restul avand cresteri majore de pret.Daca aceste alimente ar fi consumate numai o singura data pe luna, de catre o singura persoana, intr-o familie cu doi adulti si doi copii, unde veniturile adultilor sunt cele minime pe economie, majorarea salariului minim de la 1 ianuarie, cea de numai 38 de lei net, nu ar ajunge sa le acopere cheltuielile in plus, care au aparut odata cu aceste scumpiri.Mai mult, de la 1 ianuarie 2021, s-a mai pornit un val de scumpiri pe tot lantul economic, din cauza majorarii accizelor la carburanti, despre care Ziare.com a scris in luna decembrie. Toate acestea, scad drastic puterea de cumparare a romanilor, mai ales daca adaugam si produse non-alimentare precum cele pentru siguranta sanitara, care in decembrie 2019 nu erau luate in calcul de aproape nici un buget familial din Romania.Toate acestea, in contextul in care foarte multe familii din Romania au avut cel putin un membru care a intrat in somaj tehnic, in cel mai fericit caz.La capitolul produselor care s-au ieftinit intra citricele care sunt fructe de sezon, si clar, ca in aceasta perioada sunt ceva mai ieftine decat in alta perioada. Astfel ca, acestea au scazut cu putin peste 4 procente fata de decembrie 2019.Pe de alta parte, cartofii au avut o diminuare semnificativa de pret (-28,49%), acesta fiind si unul dintre cele mai consumate produse de catre romani. In momentul de fata, kilogramul de cartofi costa undeva la 1,1 - 1,2 lei.Pe de alta parte, fasolea boabe a cunoscut cea mai mare scumpire in procente, urcand de la un an la altul cu peste 18%. La mare distanta de acest produs a fost faina care a urcat cu "doar" 7 procente. Dar aici majorarea a fost indusa chiar de romani, care la inceputul pandemie s-au inghesuit sa cumpere in cantitati "industriale" de teama ca vor veni perioade prelungite de carantina si nu vor mai gasi. Astfel ca, in medie, un kilogram de faina a ajuns sa coste undeva in jurul a 3 lei, fata de 2,79 lei cat era in decembrie 2019.Pandemia si-a facut cunoscuta influenta si asupra pretului la ulei, aici intervenind in anul foarte secetos care a distrus o buna parte din recoltele de floarea soarelui de anul acesta.In aceeasi categorie intra si fructele proaspete, atat de import cat si cele de productie interna.In tabelul de mai jos, vedeti cum au evoluat preturile la principalele produse alimentare din cosul minim de consum, avand la baza cresterile publicate de Institutul national de Statistica (INS).Reamintim ca, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a propus, in martie, chiar la inceputul pandemiei in Romania, plafonarea preturilor pentru produsele de stricta necesitate din cosul minim de consum lunar. Aceasta plafonare ar fi urmat sa se aplice pe perioada starii de urgenta.Printre cele peste 30 de alimente care ar fi urmat sa aiba pretul plafonat se regasesc si 21 din cele 22 de produse prezentate de Ziare.com in tabelul de mai sus (n.r. - bauturile alcoolice nu fac parte din cosul minim de consum)."In contextul pandemiei declansate de noul coronavirus si a decretarii starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, exista o crestere substantiala a cererii pentru anumite produse comercializate pe piata, in conditiile in care oferta este in limite normale sau chiar mai redusa decat in mod uzual", preciza ANPC.Avand in vedere aceasta stare de fapt, si pentru a preveni anumite comportamente comerciale incorecte, sau chiar ilegale, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) propune, pe o perioada determinata, plafonarea preturilor produselor de stricta necesitate care fac parte din cosul minim de consum lunar - asa cum este el definit de lege -, in scopul protejarii cetatenilor in fata unor posibile cresteri bruste si substantiale de preturi.Valoarea cosului minim lunar de consum reprezinta pragul minim sub care nu pot fi stabilite cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil. Aceasta valoare reprezinta suma de bani din veniturile debitorului care nu poate fi oprita pentru plata datoriilor deoarece ii este necesara pentru acoperirea cheltuielilor indispensabile asigurarii traiului zilnic pentru sine si familia sa.