COTAR: Modificarile propuse de asiguratori la Legea RCA incalca legile romanesti si directivele europene

"COTAR a transmis Parlamentului Romaniei, Consiliului Concurentei, Autoritatii de Supraveghere Financiara, Ministerului Finantelor Publice si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului un amplu material, de 16 pagini, in care demonteaza, punct cu punct, toate propunerile toxice transmise de asiguratori, la unison cu unele institutii din Romania. Ne dorim o lege a RCA-ului care sa aiba in vedere protejarea consumatorului de asigurari si nu a intereselor financiare ale multinationalelor care in ultima perioada au facut un lobby puternic, pentru a modifica legea in favoarea lor si in detrimentul consumatorilor", se mentioneaza in comunicat.Potrivit sursei citate, unele institutii ale statului cer, in favoarea asiguratorilor, liberalizarea pretului RCA, "astfel incat acesta sa poata creste peste noapte, la fel cum se intampla acum 4 ani.""Se doreste eliminarea tuturor parghiilor de interventie a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), atunci cand asiguratorii vor sa opereze majorari ale pretului RCA. Se doreste limitarea costurilor de despagubire, astfel incat acestea sa fie calculate dupa bunul plac al firmelor de asigurari care vor majora tariful RCA. Atragem atentia Parlamentului Romaniei ca aceaste propuneri vor plasa tara noastra in afara Europei, fiind incalcate principii constitutionale fundamentale, precum Articolele 44, 45, 101, 102, 135 si 136 din Constitutia Romaniei. Astfel, se doreste crearea, prin intermediul legii, a unor efecte identice celor mai grave restrictii concurentiale, sanctionate de Tratatul de Functionare a Uniunii Europene, respectiv Directiva 2014/14/EU, care se pot manifesta pe o anumita piata", se mai spune in comunicat.Potrivit COTAR, adoptarea acestor propuneri ar determina o aliniere a costurilor de reparatie, care sa fie practicate de toate service-urile din tara, ceea ce "ar afecta in mod grav concurenta - desi Consiliul Concurentei lupta contra intelegerilor pe preturi intre operatorii economici"."Ii rugam pe parlamentarii Romaniei sa analizeze cu mare atentie materialul pe care noi l-am transmis si consecintele deosebit de grave pe care le vor avea modificarile legislative pentru care asiguratorii fac lobby. Rugam parlamentarii sa voteze in favoarea Proiectului de Lege nr. 165/2020 in forma redactata de Guvern si Ministerul Finantelor Publice , adoptata de Senat, intrucat aceasta forma este rezultatul alinierii legislatiei nationale RCA la cerintele Comisiei Europene", a declarat Vasile Stefanescu, presedinte COTAR.Reprezentantii COTAR au mai precizat ca Legea 132/2017 s-a dovedit benefica pentru cei peste 8 milioane de soferi din Romania.