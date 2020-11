Cotatia aurului pe bursele internationale, in scadere in urma informatiilor privind vaccinul impotriva COVID-19

"Pretul petrolului este in crestere, iar cotatia aurului a scazut brusc, pe fondul stirilor privind vaccinurile potentiale si tratamentele pentru COVID-19, care ar putea submina momentan cererea de metale pretioase", se mentioneaza in analiza saptamanala a ASF privind tendintele si riscurile pe pietele financiare locale si internationale.Specialistii ASF subliniaza ca investitorii sunt cu ochii pe companiile farmaceutice, care se dueleaza in transmiterea de stiri cu privire la eficienta vaccinurilor, care sa anihileze virusul SARS-Cov-2, atat de asteptate de intreaga planeta, iar acest fapt ar putea submina momentan cererea de metale pretioase din partea celor aflati in cautarea de plasamente profitabile in vremea pandemiei."Se pare ca cvasi-optimismul investitorilor, datorat aparitiei posibilului vaccin care sa readuca la viata si economiile lumii, s-a transmis si catre Bursa de la Bucuresti", mai mentioneaza sursa citata. Volatilitatile indicilor BVB s-au redus in saptamana 16-20 noiembrie saptamana, iar regimul a ramas unul mediu spre scazut.analizati au inregistrat evolutii pozitive pe termen foarte scurt (o saptamana - 13 noiembrie versus. 20 noiembrie), cu exceptia indicelui ISEQ al Bursei din Dublin (IE: -0,71%). Cresterile inregistrate au fost intre 6,68% (indicele ASE - Grecia) si 0,46% (indicele DAX -Germania).De asemenea, indicii internationali au prezentat evolutii pozitive, cu exceptia indicelui Dow Jones Industrial Average -DJIA (US: -0,73%). Cresterile inregistrate au fost intre 2,04% (indicele SSEA - Shanghai) si 0,56% (indicele Nikkei - N225)."Chiar daca evolutiile saptamanale au mai incurajat bursele, descompunerea istorica a socurilor primite de indicele pietei de actiuni din Romania (indice calculat deRefinitiv similar indicelui BET-C) indica faptul ca in prezent bursa locala ramane expusa socurilor interne. Magnitudinea acestora a inceput sa creasca, deoarece pietele sunt, per ansamblu, pe scadere pe fondul reimpunerii masurilor de distantare sociala si a contractiei economice. Senzitivitatea indicelui de contagiune, in functie de structura modelului VAR, arata ca, desi incertitudinea s-a mai diminuat, exista dinamici diferite pe piete, fapt care indica o crestere a nervozitatii si iesirea treptata dintr-o zona de echilibru a pietelor europene de capital", subliniaza comunicatul.Raportul saptamanal de tendinte si riscuri pe pietele financiare, elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, reprezinta o radiografie a evolutiei principalilor indicatori macroeconomici si a indicilor bursieri, la nivel local si global.