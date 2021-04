Pretul cuprului a urcat la cea mai ridicata valoare din ultimul deceniu. Care sunt efectele economice imediate

Preturile la cupru au crescut odata cu preturile la majoritatea materiilor prime industriale, de la minereu de fier la aluminiu. Cotatiile la cupru au fost stimulate de perspectiva relansarii cresterii economice pe masura ce campaniile de vaccinare progreseaza si dolarul american se depreciaza, la care se adauga asteptarile ca perioada de inflatie scazuta din marile economii ar putea sa se apropie de sfarsit.Rolul crucial jucat de cupru in tranzitia la energia verde alimenteaza estimarile ca tendinta de apreciere va fi una de durata, avand in vedere ca tarile din intreaga lume adopta tinte mai ambitioase de mediu.Analistii de la banca Goldman Sachs Group Inc. si cei de la firma de trading Trafigura Group se asteapta ca preturile la cupru sa depaseasca recordul de 10.190 de dolari pe tona stabilit in 2011 in contextul in care cererea va devansa oferta.Datele preliminare arata ca economia Chinei, cel mai mare consumator mondial de metale, a continuat sa creasca in luna aprilie, dupa un avans record in primul trimestru, iar exporturile solide si sporirea increderii au sprijinit relansarea.Datele ce urmeaza a fi publicate saptamana aceasta ar putea arata, de asemenea, ca revenirea economiei americane s-a accelerat iar oficialii Rezervei Federale vor reitera ca nu se grabesc sa retraga masurile de sprijin.Pe partea de ofera, muncitorii din porturile din Chile au cerut luni declansarea unei greve, ca raspuns la decizia presedintelui Sebastian Pinera de a bloca o lege care ar fi permis oamenilor sa isi retraga anticipat banii din fondurile de pensii. Aceasta greva risca sa perturbe exporturile unei tari care este responsabila pentru aproximativ un sfert din oferta mondiala de cupru.