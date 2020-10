COVID-19 a "infectat" si piata de capital. Profiturile mor pe capete in aceste zile

Efectele pandemiei asupra pietelor

"Problema este legata de teama de pandemie si de efectele economice ale pandemiei. Legat de ce s-a intamplat pe burse si ce se va inampla, a fost ca un efect de ping-pong. Mai intai a fost pe Asia, si pietele de acolo au fost afectate decat cele din Europa si SUA. Dupa care s-a mutat, a fost o perioada cand Europa a fost in prim-plan, dar, dupa o scurta vreme, vara a fost dominata de piata din SUA. Dupa ce s-a mai linistit America de Nord, s-a dus atentia pe America de Sud. Acum atentia este pe Europa, care are un numar foarte mare de cazuri. Deci este vorba de locul in care se pune reflectorul pe evolutia numarului de cazuri, de tendintele de cresteri care au fost foarte mari in ultimele zile si saptamani", a declarat pentru Ziare.com, Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania.Potrivit lui, pietelor le este teama de un nou lockdown care ar putea sa dureze, cand tocmai mizau pe faptul ca va iesi vaccinul. "O noua lovitura in economie nu a fost inclusa in preturi si din acest motiv pietele reactioneaza in felul acesta", a mai spus Cazacu.In Europa, oficialii germani au fost de acord cu un lockdown de patru saptamani, in timp ce presedintele Frantei a anuntat ca Guvernul de la Paris a impus restrictii noi pana la data de 1 decembrie. Alte tari din Europa au intrat deja in izolare totala din cauza numarului foarte mare de infectari.Potrivit analistilor, pietele se asteptau ca in cazul celui de-al doilea val pandemic, autoritatile sa impuna carantinari punctuale acolo unde era cazul, nu la scara larga precum cele regionale sau generale.Pretul petrolului este si el in cadere libera la sub 40 de dolari pe baril, pe fondul acestor temeri legate de economia europeana care va fi aprig impactata de criza de coronavirus, mai ales acum cand se credea ca incepe sa recupereze dupa cele 6 luni de criza.Toti indicii bursieri de la est al vest sunt pe rosu zilele acestea. Astfel ca, la mijlocul zilei, Stoxx 600 incepea sa scada, dupa un usor castig, indicele german DAX era in jos cu 0,46%, cel francez CAC 40, cu 0,97%, in timp ce britanicul FTSE pierduse 0,32%.Si pe partea de metale si minereuri, panica a cuprins pietele mai ales pe cele din Asia, unde numarul cazurilor de Covid-19 este in crestere rapida, chiar daca nu la fel precum este in Europa. Potrivit analistilor, aceasta saptamana a fost una dintre cele mai severe din iunie pana acum.