ANALIZA Ce inseamna cresterea pensiilor in functie de inflatie. Praf in ochi pentru 2 milioane de romani aflati la limita saraciei

Pentru a supravietui, pensia ar trebui sa fie de minim 1.000 de lei

La o inflatie anuala de 2-3%, o majorare a pensiilor cu acest procent nu ar insemna mai nimic pentru cei peste jumatate de milion de seniori care au pensie de pana in 500 de lei. Adica pensiile acestora s-ar majora cu un 10-15 lei cel mult, asta daca ar vrea 500 de lei pensia. Dar sunt pensii si de 200 sau 300 de lei, iar pentru aceasta categorie de batrani cresterea este de 4 pana la 9 lei.Pensionarii saraci vor deveni si mai saraci, in timp ce pensionarii care castiga peste 5.000 de lei vor mai primi inca niste sute de lei la pensie.Potrivit celor din Federatia Nationala "Unirea" a Pensionarilor din Romania (FNUPR), acordarea cresterii pensiilor in functie de inflatie (2 - 3%), in timp ce preturile la alimente, medicamente si utilitati sunt in crestere vertiginoasa de 10 - 20%, va duce pensionarii sub pragul saraciei."Referitor la punctul 4 din documentul Federatiilor de pensionari ce vi s-a prezentat azi, "stabilirea urgenta de masuri pentru recuperarea sumelor din contributiile de asigurari sociale platite de salariati si nevirate de angajatori (9 miliarde de lei in 2020)", va supunem atentiei contul de executie al veniturilor asigurarilor sociale de stat pe 9 luni 2020, din care rezulta ca din 72,2 miliarde de lei contributii retinute de catre angajatori de la angajati, s-au transmis in bugetul de asigurari sociale numai 59,9 miliarde de lei. 9 miliarde lei nefiind transmise de angajatori, pentru care, ANAF nu a aplicat "executarea silita" conform codului fiscal in vigoare, iar 3,8 miliarde de lei au ramas restanta ce s-a adaugat la restanta de la sfarsitul anului 2019, restanta totala ajungand astfel la 22,3 miliarde de lei", se spune in document. Ziare.com a calculat, chiar zilele trecute, in materialul "Cu cat s-a scumpit intr-un an cosul esential de alimente in Romania" ca numai produsele de baza au avut o crestere semnificativa in ultimul an, destul cat sa dea peste cap bugetul unui batran cu pensia mica.Astfel, cosul cu produse de baza s-a scumpit cu 30 de lei, daca acele produse s-ar cumpara o singura data pe luna. In aceste conditii, numai pentru a suporta aceste cheltuieli suplimentare, toti pensionarii romani ar trebui sa castige minim 1.000 de lei. Nu mai luam in calcul si noile scumpiri care au venit de la 1 ianuarie, influentate de majorarea accizei la carburanti.Acum, pe langa cei peste 2 milioane de batrani cu pensii de pana in 1.000 de lei, mai sunt si batranii cu pensii cuprinse intre 1.001 si 1.500 de lei, acestia mai numara aproape 1,3 milioane. Si acestia intra tot sub pericolul enuntat mai sus, de a nu face fata cheltuielilor in plus care vor aparea de luna aceasta.Pe langa acestia, mai raman 1,7 milioane de pensionari care se vor descurca sau pentru care nu va conta deloc orice scumpire va veni pentru ca au veniturile foarte mari. Din cei 5 milioane de pensionari, 47.000 au pensii cuprinse intre 4.000 si 5000 de lei, iar alti 25.500 au peste 5.000 de lei.