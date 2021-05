Raport: Vin cresterile costurilor, preturilor si a inflatiei in perioada urmatoare in Romania

Analistii iau in calcul cinci factori care ar putea indica o crestere suplimentara a ratei inflatiei in perioada urmatoare in Romania si in lume:Transferurile de bani sunt imense- datorita platilor directe, a ajutoarelor speciale de somaj si a altor ajutoare, gospodariile din tarile dezvoltate au mai multi bani decat ar fi avut in cazul in care pandemia nu s-ar fi intamplat!Cererea de reinnoire este puternica- consumatorii nu au putut cheltui o parte din venituri din cauza restrictiilor, insa ar putea dori sa compenseze in exces dupa relaxarea conditiilor.Preturile marfurilor sunt in crestere- nu este doar cazul petrolului. La fel se intampla si cu bumbacul, cuprul si cerealele. Acesta este partial un rezultat al ratelor de dobanda 0% deoarece investitorii privesc aceste active drept oportunitati de investitii.Costurile COVID- economia se redeschide, dar regimul sanitar ramane sub presiune, avand in continuare costuri ridicate.Exista mai putina concurenta- unele companii au fost inchise, in special in domeniul serviciilor. Mai putina concurenta inseamna mai multa putere de stabilire a preturilor.Efectele faptului ca rata inflatiei a ajuns la 3,2% in Romania luna trecuta se vor face simtite in perioada urmatoare."Cel mai mult s-au scumpit marfurile nealimentare, ale caror preturi au crescut cu 5,2%, in vreme ce serviciile s-au scumpit cu 2,6%, conform datelor Institutul National de Statistica (INS). Aceasta tendinta vine in contextul redinamizarii economiei reale si cotatiilor internationale ale petrolului, dar si a efectului de baza (preturile au fost mai scazute in lunile martie si aprilie 2020, in contextul restrictiilor)", a declarat Radu Puiu, analist financiar.Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a transmis in urma sedintei de politica monetara ca rata anuala a inflatiei este asteptata sa depaseasca vizibil limita superioara a intervalului tinta in semestrul II 2021.Tinta BNR pentru inflatie este de 2,5%, cu un interval de variatie de plus/minus 1%."Acesta este un semn de revenire a economiei, sugerand existenta unui apetit ridicat de consum. Cererea este in crestere, existand lichiditati semnificative in piata, aspect care se transpune in majorarea preturilor. Este posibila si o crestere suplimentara a costurilor, masurile de combatere a pandemiei au presupus investitii, ale caror costuri sunt transmise catre consumatorii finali", mai explica Radu Puiu.Restrictiile legate de pandemia COVID19 au adus economia globala intr-o recesiune profunda, preturile petrolului scazand temporar chiar sub zero. Bancile centrale au comunicat deschis despre necesitatea de a contracara deflatia.Cu toate acestea,situatia macroeconomica s-a schimbat in ultimele luni, ca urmare a faptului ca majoritatea tarilor implementeaza cu succes masuri care le ajuta sa diminueze efectele negative ale pandemiei.Peste tot in lume bancile centrale au fost surprinse de amploarea procesului de redresare economica si de cresterea costurilor care incurajeaza firmele sa creasca preturile.