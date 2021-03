Romanii se ineaca in valul de credite neperformante, dupa gura de aer data de amanarea ratelor

Dupa amanari vine si nota de plata

Ultimul raport al BNR arata orientarea financiara a romanilor

Insolventele in companii vor duce la un blocaj economic

Firmele si populatia vor trece prin timpuri grele in 2021

"Ce se intampla pe piata dobanzilor arata ca bancile se pregatesc pentru probleme, in conditiile in care avem aproape 500.000 de persoane fizice si juridice care trebuie sa ia o decizie in privinta amanarii ratelor, iar multi dintre acestia au depasit termenul acela de 9 luni, iar bancile incearca sa previna potentialele probleme financiare de cashflow prin cresterea lichiditatii", ne-a declarat analistul economic Adrian Negrescu.Potrivit lui, este foarte posibil ca din a doua parte a anului sa asistam la un val de credite neperformante, avand in vedere ca economia, dincolo de cei cativa muguri nu arata o primavara economica."Cresterea dobanzilor pe piata interbancara dovedeste ca este o criza de lichiditate, dar si faptul ca bancile incearca sa se protejeze. Si, in ciuda eforturilor BNR de a reduce dobanzile prin reducerea dobanzii cheie, bancile sunt tot mai prudente. Multe dintre aceste banci spun ca sunt multe semne de intrebare legate de anul 2021", a mai spus Negrescu.Reprezentantii celor mai mari banci din Romania afirmau, recent, ca se asteapta la o usoara crestere a creditelor neperformante pe parcursul anului 2021."Intregul sistem bancar a analizat atent toate categoriile vulnerabile din sistem si a participat in efortul de sustinere, daca vreti, a clientilor, indiferent ca au facut-o prin masuri private sau prin implementarea moratoriului guvernamental. In 2021 ne asteptam la o usoara crestere a imprumuturilor neperformante, avand in vedere ca o buna parte din moratorii expira, avand, de asemenea, in vedere ca o buna parte din masurile bugetare expira pentru sprijinul anumitor sectoare", spunea Sergiu Manea, CEO BCR Numai aceasta banca a avut, in 2020, aplicari pentru amanarea la plata pentru rate 41.000 de clienti, iar printr-un proces automat au fost amanati la plata peste 350.000 de clienti care detineau un card de credite sau overdraft.In ceea ce priveste sustinerea romanilor si implicarea in comunitate, in contextul COVID-19, si Banca Transilvania mentioneaza ca a anuntat masuri pentru clienti. Astfel, peste 41.000 de persoane fizice si companii au beneficiat de amanarea ratelor. Peste 400.000 de carduri au fost scutite 3 luni de plata obligatiei lunare datorita perioadei extinse de gratie.In ultimul raport al BNR, oficialii institutiei subliniaza ca in cazul creditelor de consum evolutia cererii a fost mixta. Aproape o jumatate dintre banci spun ca cererea a scazut, in timp ce 21% spun ca aceasta au crescut moderat.Pe de alta parte, pentru cardurile de credit, mai bine de jumatate dintre banci semnaleaza ca cererea a fost moderat sau substantial mai mare. Mai mult, 70% dintre banci spun ca si-au mentinut si rata de respingere in solicitarile de credite, iar 16% au avut o rata mult mai mare.2021 va fi anul in care multe companii, in special din zona IMM-urilor, vor fi nevoite sa gaseasca solutii pentru plata datoriilor restante, rostogolite din anul trecut.Potrivit Sierra Quadrant, pentru multe dintre ele, chiar si in conditiile revenirii economiei pe linia de plutire, misiunea va fi una cu adevarat imposibila, iar numarul insolventelor va atinge un nivel semnificativ.Anul 2021 a inceput, din pacate, cu noi restrictii si probleme cauzate de pandemie. Sectoare intregi din economie sunt in continuare blocate din cauza scaderii vanzarilor si problemelor de aprovizionare (vezi cazul Dacia ).In 2020, pe fondul pandemiei, firmele au acumulat datorii, si-au rostogolit creantele. Multe dintre ele au incercat sa se reinventeze, insa criza a spulberat multe domenii de activitate, precum comertul traditional, HORECA, industria de evenimente etc."Multe companii, aflate pe pierdere inainte de criza, au primit un ajutor nesperat. Au tinut afacerea in functiune pentru ca au beneficiat de ajutorul oferit de stat. Din pacate, in 2021, sprijinul statului se va diminua treptat si se va axa catre companiile care au potential, astfel ca din economie vor disparea multe IMM-uri, mai ales din zona serviciilor afectate de pandemie. Multe firme vor fi cu spatele la zid, vor trebui sa isi restructureze afacerile", arata analiza Sierra Quadrant.Scaderea numarului dosarelor noi de insolventa, in 2020, cu 12,72% fata de anul precedent, de la 6.524 in 2019 la 5.694 in 2020, trebuie pusa, astfel, pe seama facilitatilor oferite de Guvern si a blocarii activitatii instantelor.In acest an, potrivit estimarilor companiei, nu este exclus sa atingem un nivel al insolventelor similar cu cel inregistrat in urma cu 10 ani.Compania estimeaza ca, in total, aproape 60.000 de firme se vor afla sub semnul restructurarii (insolventa, concordat preventiv, faliment, suspendarea activitatii etc.), pe fondul scaderii sprijinului oferit de stat si accesului dificil la liniile de finantare bancara.In 2020, pandemia a afectat in principal firmele mici si mijlocii, slab capitalizate si prost manageriate. Cele mai multe s-au confruntat cu probleme serioase de cash-flow, in conditiile blocajului financiar si al imposibilitatii de a accesa credite bancare, 4 din 5 IMM-uri fiind nebancabile.Chiar daca numarul dosarelor de insolventa a fost mai mic, impactul economic a crescut semnificativ."Prelungirea pandemiei, cresterea inflatiei, scaderea consumului, accentuarea blocajului financiar, dinamica cursului valutar si, mai ales reducerea ajutorului oferit de stat creeaza, in 2021, conditiile unei furtuni perfecte din care prea putini vor iesi la liman", arata analiza Sierra Quadrant.Dincolo de efectele pandemiei, cum peste 90% dintre firme sunt slab capitalizate, marea problema o va reprezenta blocajul financiar, fapt care va afecta puternic cashflow-ul acestora.Potrivit unui studiu realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, mai mult de jumatate din IMM-urile romanesti au intampinat probleme la incasarea facturilor in 2020.Durata medie de plata a facturilor a crescut la 120 de zile, fata de 115 zile in 2019.Luna martie va reprezenta, pentru multe companii, un moment important, in care patronii si/sau actionarii vor trebui sa decida daca mai continua afacerile sau inchid portile business-ului.Pe 31 martie va expira termenul pana la care firmele vor putea accesa procedurile de esalonare sau amnistie fiscala a datoriilor catre stat."Va fi un moment semnificativ pentru ca vom vedea cate dintre firme isi vor asuma un plan de restructurare a afacerilor, altfel spus cate dintre ele sunt dispuse sa continue business-ul in 2021", afirma analistii de la Sierra Quadrant.Dincolo de datoriile la stat, patronii/actionarii vor trebui sa ia o decizie, pana pe 15 martie, si in privinta continuarii suspendarii ratelor si a leasingurilor, mai cu seama ca acestea au acumulat dobanzi in 2020."Pentru multi va fi aproape imposibil sa mai beneficieze de aceste facilitati, in conditiile in care perioada maxima de suspendare a ratelor de 9 luni include si perioada pentru care au fost suspendate creditele in 2020, astfel ca bancile vor avea o reala problema cu creditele neperformante", explica expertii.Potrivit datelor CSALB, 560.000 de debitori au beneficiat de moratorii legislative si private pana acum, adica 14,7% din totalul creditelor acordate de sectorul bancar.