Crestere: 11,8 miliarde euro - deficitul de cont curent

Deficitul de cont curent s-a adancit in primele noua luni ale acestui an cu 76,5% fata de acelasi interval din 2006 la 11,8 miliarde euro, dupa ce avansare cu peste 87% pana in august, alimentat in continuare de dezechilibrul comercial in continua agravare, a anuntat, vineri, banca centrala.

Dezechilibrul balantei externe de plati s-a temperat usor fata de primele opt luni ale anului, cand se inregistrase o adancire a deficitului de cont curent cu 87,12% fata de acelasi interval din 2006, pana la 10,2 miliarde euro.

"Influenta determinanta asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balantei comerciale, care a insumat 12,265 miliarde euro (preturi FOB/FOB n.r.), mai mare cu 67% fata de ianuarie-septembrie 2006", se arata in comunicat.

Totusi, avansul deficitului comercial calculat in preturi FOB/FOB s-a temperat usor in septembrie, dupa ce in primele opt luni dezechilibrul comertului exterior se adancise cu 69% fata de intervalul similar din 2006.

Balanta serviciilor s-a mentinut, in schimb, excedentara si dupa primele noua luni, cu un plus de 189 milioane euro, in crestere cu 38% (52 milioane euro) fata de acelasi interval din 2006.

Daca segmentul transport si-a sporit cu peste 57% deficitul in primele noua luni ale acestui an, la 395 milioane euro, iar cel de turism-calatorii a trecut pe minus, cu un deficit de 152 milioane euro, pe segmentul "alte servicii" s-a inregistrat un excedent de 736 milioane euro in perioada ianuarie-august 2007, cu 48,8% mai mare decat in acelasi interval din 2006, spun datele publicate de banca centrala.

Ads

Balanta veniturilor a inregistrat in primele noua luni a anului un deficit de 3,66 miliarde euro, mai mare cu 37,5% fata de acelasi interval din anul trecut.

Raportat la produsul intern brut (PIB), estimat de Comisia Nationala de Prognoza (CNP) la 390,8 miliarde lei (118,1 miliarde euro - la un curs mediu estimat la 3,31 lei/euro) pentru 2007, deficitul de cont curent a ajuns dupa primele noua luni ale anului la 9,99%.

CNP estimeaza, in prognoza finala de toamna, un deficit de cont curent pentru intregul an de 15,8 miliarde euro, echivalent cu 13,4% din PIB.

Ads