Numarul turistilor care au venit in statiunile din Romania a crescut de 26 de ori fata de anul trecut

Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna aprilie 2021 au insumat 448.900, in crestere de 26,6 ori fata de cele din luna aprilie 2020. Sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 94,5%, in timp ce turistii straini au reprezentat 5,5%, potrivit INS In ceea ce priveste sosirile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (82,1% din total turisti straini), iar dintre acestia 76,2% au fost din tarile Uniunii Europene.Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in luna aprilie 2021 au insumat 852.400, in crestere de 18,9 ori fata de cele din luna aprilie 2020.Durata medie a sederii in luna aprilie 2021 a fost de 1,9 zile la turistii romani si de 2,3 zile la turistii straini.Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare turistica, in luna aprilie 2021 a fost de 15,9% pe total structuri de cazare turistica, in crestere cu 7,6 puncte procentuale fata de luna aprilie 2020.Indici de utilizare neta a locurilor de cazare mai mari in luna aprilie 2021 s-au inregistrat la spatii de cazare pe nave (30,8%), casute turistice (23,4%), hoteluri (18,6%), popasuri turistice (14,2%), vile turistice (13,5%), pensiuni turistice (12,7%), bungalouri (12,6%), hosteluri (11,8%) si pensiuni agroturistice (11,4%). Sosirile vizitatorilor straini in Romania , inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna aprilie 2021 de 330.800, in crestere cu 129,2% fata de luna aprilie 2020. Mijloacele de transport rutier si aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din strainatate, reprezentand 85,9%, respectiv 9,8% din numarul total de sosiri.Plecarile vizitatorilor romani in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in luna aprilie 2021 de 615.200, in crestere cu 335,3% comparativ cu luna aprilie 2020. Mijloacele de transport rutier si aerian au fost cele mai utilizate pentru plecarile in strainatate, reprezentand 73,5%, respectiv 25,9% din numarul total de plecari.Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2021 au insumat 1,859 milioane, in crestere cu 4,5% fata de perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2020.Din numarul total de sosiri, in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2021, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 95,2%, in timp ce turistii straini au reprezentat 4,8%.In ceea ce priveste sosirile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (82,6% din total turisti straini), iar dintre acestia 73,1% au fost din tarile Uniunii Europene.Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2021 au insumat 3,461 milioane, in scadere cu 1,4% fata de cele din perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2020.Din numarul total de innoptari, in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2021, innoptarile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat 94,1%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 5,9%. In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (82,8% din total turisti straini), iar dintre acestia 74,4% au fost din tarile Uniunii Europene.Durata medie a sederii in primele patru luni ale acestui an a fost de 1,8 zile la turistii romani si de 2,3 zile la turistii straini.Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare turistica a fost de 16,9% pe total structuri de cazare turistica, in scadere cu 5,1 puncte procentuale fata de perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2020.Indici de utilizare neta a locurilor de cazare turistica mai mari, in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2021, s-au inregistrat la spatii de cazare pe nave (30,8%), hoteluri (19,7%), vile turistice (16,1%), cabane turistice (14,2%), pensiuni turistice (13,8%), bungalouri (13,2%), popasuri turistice (13,1%), hanuri (12,7%), casute turistice (12,5%), pensiuni agroturistice (12,4%) si hosteluri (11,7%).Pe judete, numarul de sosiri ale turistilor in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica a inregistrat valori mai mari in Brasov (292.800), Bucuresti (180.200) si Prahova (122.300) iar innoptarile turistilor au inregistrat valori mai mari de asemenea in Brasov (572.800), Bucuresti (291.800) si Prahova (247.300).Pe tari, cele mai multe sosiri ale turistilor straini cazati in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au provenit din Germania (10.900), Italia (9.200), Franta (6.500), Ungaria si SUA (fiecare cu cate 4.500), Republica Moldova (4.200) si Regatul Unit (3.800).Sosirile vizitatorilor straini in Romania, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2021 de 1,275 milioane, in scadere cu 39,8% fata de perioada similara a anului trecut. Mijloacele de transport rutier si aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile vizitatorilor straini in Romania, reprezentand 87,8% cel rutier si respectiv 8,4% cel aerian, din numarul total al sosirilor.Plecarile vizitatorilor romani in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2021 de 2,466 milioane, in scadere cu 40,8%. Mijloacele de transport rutier si aerian au fost cele mai utilizate pentru plecarile in strainatate, reprezentand 79,3% cel rutier, iar 20,1% cel aerian, din numarul de plecari.