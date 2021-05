Pretul energiei pe bursa a crescut cu peste 150%, in aprilie 2021 fata de anul trecut

Valoarea totala a tranzactiilor a fost de 765,7 milioane de lei, in crestere cu 218% fata de aprilie 2020 (240,2 milioane de lei).De asemenea, volumul tranzactiilor a crescut cu 26%, pana la 2.438.233 de MWh.Cota de piata a PZU a fost de 51,9%, in crestere cu 4,2%. Cu alte cuvinte, peste jumatate din consumul net de energie al tarii a fost tranzactionat pe PZU in luna aprilie.Pe piata spot a OPCOM au fost inregistrati 367 de participanti, dintre care activi au fost 293.Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) este o componenta a pietei angro de energie electrica pe care se realizeaza tranzactii orare ferme cu energie electrica cu livrare in ziua urmatoare zilei de tranzactionare.Din 2014, Piata pentru Ziua Urmatoare din Romania functioneaza in regim cuplat cu pietele similare din Republica Ceha, Slovacia si Ungaria.