Carburantii s-au scumpit accelerat in ultimele luni. Cu cat au crescut preturile la benzina si motorina

Litrul de benzina a trecut iar de 5,5 lei, iar soferii lasa acum la pompa cu un leu mai mult fata de cat lasau in aprilie, anul trecut, pentru un litru.Majorarea preturilor la carburanti ar urma sa se reflecte si in preturile de la raft.Anul trecut, in luna aprilie, un litru de benzina costa 4,51 de bani, iar cel de motorina era 4,71 de bani. Un an mai tarziu, se inregistreaza o crestere de 22% la benzina si de 14,8% la motorina. Platim 5,50 de bani pentru un litru de benzina, iar pentru un litru de motorina aproximativ 5,42 de bani."Cresterea pretului carburantilor din Romania trebuie pusa pe seama avansului pretului petrolului de la nivel mondial care creste de la o luna la alta. Anul trecut pe vremea aceasta petrolul era undeva la 22 de dolari, acum este undeva la 65 de dolari", explica pentru Digi24 analistul economic Adrian Negrescu.Totusi, romanii platesc, in continuare al doilea cel mai mic pret din Europa la benzina si motorina, dupa bulgari, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a preturilor la carburanti al Comisiei Europene.