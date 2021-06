Carnea de porc se va scumpi cu cel putin 25% in lunile urmatoare

"Asociatia Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR) semnaleaza diferente majore intre preturile platite fermierilor din tarile Uniunii Europene, comparativ cu Romania unde, desi se inregistreaza un minimum istoric al valorii porcilor la poarta fermei, consumatorul roman plateste un cost de produs de nivel european. In conditiile in care Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in continuare cu agresivitate pe teritoriul Romaniei, balanta comerciala este puternic afectata de importuri masive, iar costul de productie este semnificativ afectat de pretul ridicat al furajelor (cu 25% mai mare in 2021 fata de 2020), APCPR estimeaza pentru lunile urmatoare, o crestere cu minimum 25% a preturilor pentru consumator", arata asociatia.Reprezentantii asociatiei produc acum numai 30% din consumul de carne proaspata de porc "In contextul in care APCPR nu mai produce decat 30% din consumul de carne proaspata de porc, sectorul suin resimte o lipsa acuta de finantare si de masuri concrete de control si combatere a PPA, solicitam prim-ministrului si Guvernului Romaniei interventia in regim de urgenta, in vederea implementarii masurilor ce se impun pentru a proteja fermele autohtone producatoare de carne de porc si pentru a asigura securitatea alimentara pe termen mediu si lung", mai arata asociatia.