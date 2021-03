Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca in Bucuresti cu 2,6% in 2022, in baza ratei inflatiei

In raportul de specialitate sunt invocate prevederile Codului fiscal, conform carora, "in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice".Totodata, sunt invocate informatiile publicate pe site-ul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, potrivit carora pentru anul 2020 rata inflatiei este 2,6%.Citeste si: Citu: Ne gandim sa prelungim scutirea, pana la vara, de la plata impozitului specific pentru sectorul HoReCa Conform proiectului, se mentine si pentru acest an decizia de a reduce cu 95% impozitul pentru mijloacele de transport hibride. Totodata, bonificatia pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie a impozitului/taxei pe cladiri, impozitului/taxei pe teren si impozitului pentru mijloacele de transport este de 10%.Proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti incepand cu anul 2022 se afla in dezbatere publica pana pe data de 19 aprilie.In 2021, taxele si impozitele locale au fost majorate cu 3,8%, conform indicelui inflatiei, iar pentru anul 2020 cu 4,6%. La momentul respectiv, Primaria Capitalei preciza ca indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale cu un coeficient de inflatie de 4,6% echivaleaza, pentru locuinte persoane fizice rezidente, cu o crestere de 4 - 7 lei pentru garsoniera; 4 - 9 lei pentru un apartament cu doua camere; 7 - 12 lei pentru un apartament cu trei camere; 9 - 18 lei pentru un apartament cu patru camere.