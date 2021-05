Politicienii isi bazeaza cresterea economica pe consum crescut si investitii. Cum vor evolua principalele industrii din Romania

* dinamica economica din anul 2020;

* o crestere economica sustinuta in principal de investitii, alaturi de consum, intr-un mediu intern favorizat de stabilitatea si predictibilitatea politicilor macroeconomice, precum si de eficacitatea politicilor guvernamentale privind atenuarea efectelor pandemiei;

* o absorbtie eficienta a fondurilor UE pe cele doua axe: cadrul financiar aferent perioadei de programare 2014-2020 si Fondul de Redresare si Rezilienta;

* revenirea activitatii economice in toate sectoarele in conditiile respectarii strategiei de vaccinare.

Cum vor evolua sectoarele economice din Romania

Consumul privat si investitiile cresc economia

Astfel ca, pe larg, s-au luat in considerare:Pentru anul 2021, in contextul prelungirii starii de alerta si a mentinerii anumitor restrictii pentru a limita raspandirea virusului, obiectivul la nivel macroeconomic este acela de a recupera scaderea economica din anul 2020, creandu-se premisele unei cresterii economice sustenabile.Prognoza pentru 2021 prevede un avans real al PIB de 5,0%, pe fondul unei evolutii pozitive sustinute a serviciilor in a doua jumatate a anului.Pe partea ofertei se preconizeaza ca toate sectoarele economice vor sustine avansuleconomiei in 2021.Constructiile isi vor continua dinamica favorabila din ultimii ani, insa intr-un ritm mai redus, determinat de efectul de baza, cu o crestere estimata a valorii adaugate brute (VAB) din acest sector de 6,1%.In cazul industriei, puternic afectata de criza sanitara, pentru anul curent este asteptata o revenire partiala, estimandu-se o majorare a VAB de 5,8%.In ce priveste agricultura , estimarile reflecta o crestere prudenta a valorii adaugate brute, de 14,8%, dupa doi ani consecutivi cu reduceri ale volumului de activitate. In cazul serviciilor, tinand cont si de situatia crizei sanitare, se prevede o crestere de 3,9%, accentul fiind pus pe recuperarea in mare parte a pierderilor inregistrate in anul 2020 in ramurile afectate semnificativ de pandemie ("activitati de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii" si " comert , transport si depozitare, hoteluri si restaurante").Sectorul "informatii si comunicatii" isi va mentine evolutia pozitiva, dar cu o amplitudine mai redusa, ca urmare a efectului de baza. Pe ansamblu, sectorul serviciilor va sustine cu 2,4 puncte procentuale dinamica PIB real din acest an.Pe partea de utilizare, principalul factor al cresterii economice va fi cererea interna(preponderent investitii si consum privat), cu un avans de 5,8%.Formarea bruta de capital fix se va majora in anul 2021 cu 7,0% ca urmare a impactului rezultat din absorbtia eficienta a fondurilor europene alocate prin cadrul financiar multianual. In contextul in care se asteapta revenirea la starea de normalitate incepand cu a doua jumatate a anului curent, consumul privat va inregistra un avans de 5,1%, superior dinamicii reale a PIB.Avand in vedere faptul ca demersurile pentru atenuarea efectelor sociale si economiceale pandemiei vor continua pe parcursul intregului an, respectiv vaccinarea unui procent cat mai ridicat al populatiei pana la finalul anului, consumul guvernamental va inregistra o dinamica de 1,8% in 2021.In cadrul cererii externe, importurile de bunuri si servicii se vor majora cu 10,1%, in timp ce exporturile de bunuri si servicii vor creste cu 8,3%, in corelatie cu revenirea productiei industriale. Astfel, exportul net va avea o contributie negativa la cresterea produsului intern brut de 1,1 puncte procentuale.