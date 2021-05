Ether, a doua cea mai valoroasa criptomoneda din lume, stabileste un nou record. La ce valoare a ajuns

Printre factorii din spatele popularitatii activelor digitale se numara interesul institutional si atentia acordata de giganti precum Tesla , care a cumparat pana acum 1,5 miliarde de dolari in Bitcoin.Spre deosebire de Bitcoin, Ethereum actioneaza pe post de platforma prin intermediul careia pot fi dezvoltate aplicatii. Ethereum este numele retelei, in timp ce Ether este criptomoneda folosita la alimentarea platformei."Ether este unul dintre principalii beneficiari ai exploziei pietei crypto. Impulsul s-ar putea extinde pe termen scurt si cred ca Ether ar putea atinge 5.000 de dolari in termen de sapte zile", spune Nigel Green, expert in criptomonede si CEO-ul firmei de consultanta financiara deVere Group.In urma cu circa doua saptamani, Ether ajunsese deja la o valoare de peste 2.200 de dolari Ethereum are un imens potential de crestere si ar putea depasi ca imagine chiar si Bitcoin, este de parere traderul Scott Melker . Potrivit lui, Ethereum ar putea depasi in performante moneda dominanta, iar prin acest lucru se intelege ca are un potential de crestere mai mare, nu ca va depasi in valoare Bitcoin.Melker vede perioada in care Bitcoin isi consilideaza pozitia in jurul valorii de 60.000 de dolari cu potential imens de crestere pentru Ethereum, mai ales, in conditiile in care aceasta a ajuns zilele acestea la noi recorduri de cotatie.