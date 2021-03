Criptomoneda care a crescut de peste opt ori in doar o saptamana

Cu o zi inainte, Orbs a fost anuntata ca fiind criptomoneda ce avea sa fie ultima achizitie pentru portofelul Moonstake, care ofera o dobanda considerabila utilizatorilor ce aleg sa-si tina acolo criptomonedele.Parteneriatul dintre Orbs si Moonstake va viza si adoptarea tehnologiei blockchain de catre industria financiara si bancara, potrivit unui anunt facut in 15 martie.In numai 24 de ore, Orbs a crescut cu 75% de la 0,17 dolari pana la aproape 0,3 dolari, potrivit Investing.com. Recordul de cotatia a fost atins la 0,295 dolari, la ora redactarii acestui material.Criptomoneda a crescut de la o zi la alta atingand nivel record dupa nivel record, in conditiile in care a pornit de la un prag de 0,04 dolari si a inregistrat, cum spuneam si mai devreme, o crestere de 704%, in numai 7 zile.Compania Orbs a fost fondata in 2017 si are sediul principal in Israel. Aceasta se concentreaza pe cladiri publice si infrastructura descentralizata de blockchain care sa fie folosita de diferite afaceri si companii. Daniel Peled, CEO-ul orbs afirma despre parteneriatul cu Moonstake ca va aduce noi afaceri in blockchain din sud-estul Asiei si din Orientul Mijlociu.In principiu, Orbs a creat o platform care permite afacerilor sa isi aleaga blockchainul de care au nevoie, un blockchain public care este dezvoltat "pentru lumea reala", asa dupa cum le place sa spuna despre ei.Orbs a fost lansat la 2 ani dupa ce a fost creata compania, adica in martie 2019 si de atunci, proiectul a generat foarte mare interes, avand in vedere ca este o platforma blockchain interoperabila pe baza de Ethereum.