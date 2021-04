Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea: "Sustin complet reforma salarizarii unitare"

"Sustin complet reforma salarizarii unitare"

"MIPE a avizat memorandumul privind legea salarizarii bugetare . Poate or exista pe aici directori care cred altfel, dar pozitia acestui minister este decisa de mine. In general, cred ca ministrii trebuie sa conduca cu mana de fier birocratia. Am avizat propunerile doamnei Turcan (ministrul Muncii, Raluca Turcan , n.r.) imediat ce am aflat de ele. Caz inchis", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook El a subliniat ca in cadrul ministerului nu a fost creat un nou spor de PNRR (Planul National de Redresare si Rezilienta) si ca operationalizeaza o directie creata anul trecut "in fix aceleasi conditii ca restul ministerului". Sustin complet reforma salarizarii unitare . Ba chiar am negociat personal cu doamna Turcan detalii si le includem in partea de reforme din PNRR. Sporul de fonduri europene va fi reanalizat (de catre mine), reasezat pe principii de performanta individuala (daca e cazul). Daca exista oameni in MIPE nemultumiti ca Guvernul reevalueaza sporul de fonduri sunt liberi sa plece", a punctat Cristian Ghinea.In urma cu doua zile, ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca ministerul pe care il coordoneaza a solicitat ministerelor de linie sa vina cu propuneri pe domeniile pe care coordoneaza in cazul legii salarizarii."Legea salarizarii este in etapa in care am solicitat ministerelor de linie sa vina cu propuneri pe domeniile pe care coordoneaza pentru o reasezare a salarizarii in sistemul public pe principii si criterii pe care le-am inclus intr-un memo. Acest memo a fost discutat in prima lectura in sedinta de Guvern, mai avem de obtinut doua avize si odata batute in cuie aceste principii asteptam propunerile din partea ministerelor de linie. Practic, odata ce avem toate detaliile care ne arata cum privesc ministerele de linie politica de salarizare in domeniul pe care il coordoneaza, vom putea sa integram aceste observatii si, de asemenea, in comun cu Ministerul Finantelor sa le incadram si intr-un plafon de sustenabilitate pentru legea salarizarii unitare. Aceasta lege vrem sa fie una sustenabila, vrem sa fie una echitabila si in acelasi timp stimulatoare pentru eficienta institutiilor publice", a declarat Raluca Turcan.