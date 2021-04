Criza majora de cipuri. Pana cand ar putea dura

Pandemia a declansat o criza de semiconductori care a inceput sa se faca simtita in toate industriile care folosesc sisteme computerizate, de la producatorii de dispozitive mobile, care se asteapta sa nu poata produce la nivelul cererii, la producatorii auto, unde timpii de asteptare pentru comenzile de masini ajung si la 8 luni.Opiniile in randul producatorilor de cipuri sunt impartite. Unii sunt mai optimistii si spera ca aceasta criza sa se termine intr-un an, in vreme ce altii cred ca abia peste doi ani se va reveni la normal.Seful Intel , Pat Gelsinger, este unul dintre cei care crede ca actuala criza va tine doi ani. Cel putin de atat timp va avea nevoie Intel sa-si aduca stocurile la nivelul dinaintea crizei.Intel a prezentat recent un plan de construire a unor noi fabrici de constructie, in Arizona, pentru care va aloca 20 de miliarde de dolari in urmatorii ani.Tot de o criza pe inca doi ani vorbeste si seful TMC, C.C. Wei, care spune ca spera ca pana in 2023 sa poate ajunge la un nivel la care sa poata satisfaca cererea clientilor.Ceva mai optimisti par sa fie cei de la Nvidia. Directorul financiar al companiei, Colette Kress, este increzator ca stocurile companiei vor fi suficiente incepand din primul trimestru al anului viitor.Chiar daca unii producatori se vor misca mai bine decat altii, atata vreme cat in ansamblul ei industria nu poate satisface cererea de semiconductori, criza va continua, chiar daca stocurile vor creste.