Criza microcipurilor scumpeşte telefoanele și laptopurile. Cresc bugetele pentru serviciile grafice şi de mentenanţă IT

Criza cipurilor continuă. Și nu a lovit masiv doar industria auto, ci întreagă piață de componente IT, componente de telefonie mobilă, televizoare etc.

Iar o situație deloc plăcută este întâlnită și pe segmentul plăcilor video, segment care are de suferit de pe urma pandemiei de coronavirus și mulți doritori se lovesc de prețuri extrem de mari sau cu rafturi pur și simplu goale.

Astfel, începând cu anul acesta, inclusiv România s-a confruntat cu preturi în creștere și am putea vedea, în curând, o explozie a acestora dacă vom dori să cumpăram smartphone-uri, laptop-uri, televizoare, jocuri video și, bineînțeles, autoturisme.

“Aproape toate piesele de computer s-au scumpit iar pe unele nu le găsești nici dacă le comanzi online. M-a frapat scumpirea plăcilor video, aproape 1.500 de euro o placă video şi nu prea performantă. Era în jur de 500 de euro. Este și va fi complicat”, a declarat, pentru Ziare.com, Bogdan din București, care deţine o firma de reparat computere și laptopuri.

“Ca freelancer mă văd nevoit să cresc prețul serviciilor cu 20%, chiar cu riscul să pierd din clienți. Pentru că upgrade-ul unui computer, practic, și-a dublat prețul; combustibilul, curentul, gazul, inflația contribuie din plin și ele. Știu că unele criptomonede noi folosesc o tehnologie de mining care se bazează mai degrabă pe procesoare decât pe plăcile video, date fiind penuria și prețul prohibitiv al acestora din urma”, a menționat, pentru Ziare.com, Vlad din Bucureşti, directorul unei agenţii de publicitate din București și care este specializat pe producție video și grafică.

"Din fericire nu toate componentele s-au scumpit, iar din cauza pandemiei procesoarele AMD pentru că sunt cele mai performante au suferit doar o mică scumpire, cam de 10%. Din din cauza evoluției crypto și a minatului, scumpirea cea mai mare o vedem la plăcile video, în general dublare sau triplare de preț și apoi din același motiv procesoarele AMD ce au placă video integrată, aici scumpirea a fost cu 30-50%. În rest, în 2020, și o mica mare din 2021, a fost bătaie pe camerele web, dar acum există stocuri și preturile au revenit la normal. Tot așa din 2020 din cauza pandemie a fost o criză de plăci de captură, dar și aici lucrurile au revenit la normal.

La ora actuală, doar plăcile video sunt cele care au un preț exagerat de mare și stocuri super mici, insă asta nu mai este din cauza pandemiei și din cauza minatului de crypto. Din cauza pandemiei a crescut prețul la materia prima pentru componentele de pc-uri și din cauza aceasta vom vedea preturile ușor mărite.

Iar noi care avem un canal de youtube, Vlogtehnica, din cauza crizei plăcilor video, am ajuns să avem un număr mult mai scăzut de vizitatori pentru că, pe buna dreptate, ce rost are că publicul nostru să se uite la un clip cu un produs, iar ei doar să viseze la el. Însă ușor ușor în ultimile 2 luni preturile au început să mai scadă la plăcile video și sper că în 2022 să revenim la normal", a declarat Lucian Petrescu de la Vlogtehnica.

Lipsa globală de semiconductori necesari într-o gamă largă de industrii probabil nu va fi rezolvată pentru încă câțiva ani

Iar criza de microcipuri de la nivel mondial se agravează și sunt semnale că va persista și în 2022, poate și mai mult. "Lipsa globală de semiconductori necesari într-o gamă largă de industrii probabil nu va fi rezolvată pentru încă câțiva ani", este de părere noul director executiv al Intel Corp, Pat Gelsinger, potrivit Bloomberg.

Furnizorii şi producătorii vor trebui să investească serios în alternative, dar și asta va dura câţiva ani. Intel a înfiinţat chiar o divizie care se ocupă cu rezolvare acestei probleme şi care stă mereu în contact cu partenerii, în special cei din industria auto. Gelsinger anunţa în martie investiţii de 20 de miliarde de dolari pentru 2 noi fabrici în Arizona, potrivit mobilissimo.ro.

Plăcile video decente tot mai greu de găsit și sunt foarte scumpe. O nouă eră, cea a plăcilor video fantomă

Din cauza crizei globale a cipurilor și în special a situației minerilor de criptomonede, în special Etherum, a devenit dificil să găsești plăci grafice pe piață iar zilele au început să treacă ca un adevărat coșmar atât pentru companiile de publiciate, grafică și video, cât și pentru jucătorii înfocați.

Potrivit hub-ului tech Zona IT, plăcile video vor rămâne în continuare foarte greu de cumpărat și de găsit pe aproape întreaga durată a lui 2022. Motivul este cererea excesivă a pieței și lipsa resurselor, în condițiile în care plăcile video pe arhitectura Amopere sunt cele mai vânate în momentul de față.

“Mă aștept că stocurile să rămână în continuare aride pentru aproape încă un an, cel mai probabil întregul 2022. Situația se datorează în mare parte faptului că cererea pe piață este foarte mare. Ampere se bucură de un succes imens. Este cea mai vândută arhitectură GPU din istoria companiei noastre și cu toate acestea nu am făcut tranziția completă către aceasta. Am reușit să asigurăm doar 20% din totalul produselor noastre”, a declarat președintele NVIDIA, Jensen Huang.

“Ne așteaptă, deci, vremuri grele. Cel puțin pentru cei care își doresc o placă video decentă. Sfârșitul lui 2020 a văzut începutul unei noi ere, aceea a plăcilor video-fantomă. Sunt acolo, sunt lansate, dar nu te poți uita la ele decât pe YouTube. Prețurile fluctuează amenințător, iar piața rămâne în continuare instabilă”, potrivit Zona IT.

