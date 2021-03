ANALIZA Criza semiconductorilor franeaza brusc industria auto. In Romania, Ford si Dacia "au tras pe dreapta"

Trei producatori detin aproape 75% din productia mondiala

Texas, sub asediul naturii

Marii producatori auto, victime ale pietei

Dacia si Ford nu o duc mai bine, in Romania

Implicatii in alte domenii tehnologice

* Samsung a anuntat ca incearca o renegociere cu partenerii sai pentru ca nu poate onora cererea, in timp ce seria noua de telefoane Note ar urma sa fie amanata.

* Potrivit unor estimari Trendforce, oferta globala de telefoane inteligente ar urma sa fie redusa cu 5% in urma dificultatilor de productie ale Qualcomm.

Piata se va reechilibra in cele din urma, dar lunile urmatoare, pana la reglarea asimetriilor, pot aduce opriri sau diminuari semnificative, desi temporare ale productiei in domeniul auto, atat pentru Dacia si Ford cat si pentru furnizorii lor, sau alti producatori de componente, afirma Claudiu Cazacu, consulting strategist.Problema nu afecteaza numai producatorii auto: recent, chiar si CEO-ul Nokia a vorbit despre aceasta, desi pentru compania sa, situatia este gestionabila."De ce au fost, totusi, mai mari efectele in industria auto, desi componentele respective sunt utilizate pe scara larga in variate domenii? Pentru ca, pur si simplu din perspectiva prioritatii, producatorii au preferat sa reorienteze cipurile, mai rare, spre domeniile unde valoarea adaugata este mai mare. In plus, producatorii auto, vazand prabusirea vanzarilor la inceputul inchiderii economiei, anul trecut, au redus comenzile si stocurile; astfel, revenirea rapida i-a pus intr-o situatie delicata: fara stocuri, si fiind nevoiti sa concureze pentru cipuri cu alte domenii unde cererea era inalta", a declarat analistul financiar.Piata producatorilor de cipuri este foarte concentrata: TSMC (Taiwan), SMIC (China) si Samsung (Coreea de Sud) detin impreuna aproximativ trei sferturi din productia mondiala."Desi fac eforturi pentru a majora productia, abilitatea lor de a livra pe masura dorintelor pietei e limitata din mai multe motive. Cererea mare de bunuri electronice de pe perioada pandemiei, de la telefoane, laptopuri si camere web pana la console de jocuri si variate dispozitive electronice s-a adaugat la afectarea lanturilor de aprovizionare", mai spuen Cazacu.Iar peste toate acestea s-au adunat: dificultatea de a instala noi capacitati, mai ales pentru tehnologiile performante (cu densitate mare, eficiente energetic si tehnic) si sanctiunile impuse asupra producatorilor din China care au obligat unele companii sa caute alternative.Pe un asemenea fundal, incidente diverse capata o influenta mare. In februarie, fabrica Samsung din Austin, Texas, a fost afectata de penele de curent, si, recent, nu reluase inca intreaga productie . Un incendiu la o fabrica din Japonia a Renesas, furnizor important in industria auto, ar putea avea efecte semnificative, mai ales intr-o perioada cu diferente mari intre cerere si oferta la nivel global.Grupul Volkswagen a declarat ca productia globala va fi, astfel, redusa cu 100.000 de unitati. Continental, producator major de componente, este de asemenea afectat. In SUA, Toyota si Honda au suferit si de pe urma vremii nefavorabile. Ford, Honda, GM si Renault , intre multe alte nume din sector, au fost obligate sa opreasca productia, pentru perioade de cateva zile, la diferite uzine din lumea intreaga. Toyota a oprit uzina din Cehia de pe 22 martie, VW va opri fabrica din Portugalia intre 22 si 28 martie. BMW are in vedere oprirea productiei, desi nu este inca hotarata. Estimarile merg pe o reducere a vanzarilor auto, la nivel global, de 61 de mld. de dolari.In Romania, Dacia si Ford au fost fortate sa opreasca productia, in cateva ocazii, in februarie si martie. "Riscul unor noi perioade de oprire temporara a activitatii este cel putin la nivel mediu, potrivit estimarilor noastre referitoare la situatia ofertei de cipuri specializate. In tara noastra, pe langa producatorii auto mentionati, un ecosistem variat de producatori de componente auto contribuie la PIB , aducand sectorul la aproximativ 10%", mai spune Cazacu.Potrivit lui, livrarile auto au o contributie majora in cadrul exporturilor, apropiindu-se, ca si in Slovacia, de jumatate din total."Avand in vedere integrarea puternica a fabricilor de componente auto cu piata europeana, este posibila o incetinire a activitatii si chiar perioade temporare de oprire si la nivelul acestora. In plus, Germania, unde sectorul auto este deosebit de important in peisajul industrial, este primul partener in cadrul schimburilor comerciale, prin urmare, o eventuala incetinire acolo ar avea efecte si in tara", a mai afirmat expertul.Potrivit unor informatii recente, lucrurile sunt departe de a se fi linistit, iar implicatiile se pot intinde si in domenii de inalta tehnologie.