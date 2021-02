Cu cat vor creste preturile caselor si terenurilor in 2021. Specialistii au vesti proaste

Studiul include o analiza a principalilor factori ce au influentat piata locala imobiliara in 2020, alaturi de previziunile specialistilor pentru anul curent si diverse informatii utile despre profilul clientului sau provocarile profesiei de agent imobiliar."Potrivit raspunsurilor obtinute, aproximativ o treime dintre specialistii in domeniu sunt de parere ca in 2021 ne putem astepta la cresteri de pana in 10% a preturilor la case si terenuri, respectiv la scaderi pe segmentul spatiilor comerciale/office", arata compania.Previziuni pentru 2021 arata ca preturile caselor si terenurilor pot creste, ale apartamentelor pot stagna."Piata imobiliara ramane una dintre industriile cu cel mai mare dinamism in economie - fiind un vector de dezvoltare principal, mai ales pentru economiile emergente, astfel ca perioadele de turbulente genereaza mari oportunitati in acest domeniu. 2020 a fost un an cu mari schimbari in societate si economie, un an in care industrii importante au fost profund destabilizate, iar cu toate astea piata imobiliara s-a dovedit a ramane stabila si la fel de dinamica precum in 2019. Despre 2021 credem ca va fi un an cu o piata rezidentiala in dezvoltare, cu o posibila usoara corectie in piata comerciala si de birouri, adusa de comprimarea retail-ului stradal si telemunca, dar cu o crestere a segmentului de terenuri de constructie", a declarat Razvan Cuc , presedintele RE/MAX Romania.Potrivit specialistilor in imobiliare care au participat la studiul RE/MAX, casele vor ramane in continuare in topul preferintelor rezidentiale ale romanilor, drept pentru care majoritatea prevede o crestere sau cel mult o stagnare a preturilor pe acest segment. Astfel, peste o treime (35%) dintre respondenti sunt de parere ca preturile caselor vor cunoaste cresteri de pana la 10%, in timp ce 29% prevad o stagnare a acestora. Scaderea este prognozata de doar 20% dintre participantii la studiu.Cresteri de pana la 10% sunt mentionate si pentru segmentul terenuri, 33% dintre respondenti estimand ca acestea vor reprezenta o investitie valoroasa si in 2021. Prognoza reflecta, de altfel, preferintele cumparatorilor de a se indeparta de agitatia urbana si de a-si construi o locuinta cu mai mult spatiu personal.Pe de alta parte, specialistii au pareri impartite in cazul apartamentelor. Daca cei mai multi (32%) prognozeaza ca preturile acestora vor stagna in 2021, un procent de 24% sunt de parere ca segmentul mentionat va cunoaste scaderi ale preturilor, iar alt procent de 24% spun ca vor fi cresteri in acest sens. Scaderi se vor inregistra si in cazul spatiilor comerciale/ office, o majoritate de 30% preconizand preturi micsorate cu mai mult de 10% pe acest segment. Aceasta tendinta reflecta mutarea afacerilor in mediul online, precum si noua norma de work from home.Schimbarile aduse de pandemie s-au vazut si in cererea, respectiv preturile pe segmentul chirii. Astfel, participantii la sondaj considera ca si la nivelul anului 2021 preturile chiriilor vor stagna (35%) sau chiar vor scadea cu pana la 10%, raspund ales de 26% dintre acestia. Tot din aceleasi considerente, peste o treime (32%) sunt de parere ca preturile de inchiriere pe piata office vor cunoaste scaderi de pana la 10% sau cu mai mult de o zecime (32%).Cea mai importanta provocare din 2020, mentionata de o majoritate de 46%, a fost, evident, pandemia COVID-19. Pe de-o parte, restrictiile si distantarea sociala au ingreunat activitatea agentilor imobiliari, iar pe de alta parte, contextul social a adus cu sine o oarecare ingrijorare legata de posibilele scaderi de venituri. Totodata, in contextul somajului crescut si mutarii facultatilor in mediul virtual s-a cunoscut o scadere a preturilor chiriilor in marile orase.Alte schimbari reprezentative pentru aceasta perioada, ca efecte directe al pandemiei, au fost cresterea interesului pentru segmentul case si terenuri, factor ales de 14% dintre participantii la studiu, respectiv cresterea preturilor proprietatilor, observatie facuta de 10% dintre acestia.Comparativ, in 2019 primul factor care a influentat piata, la mare diferenta procentuala de restul, a fost cresterea preturilor proprietatilor, iar in 2018 oscilatia indicelui ROBOR, aflat in scadere.Potrivit studiilor realizate la nivel european, una dintre principalele schimbari observate a fost scaderea constanta a investitiilor, care au ajuns la valori apropiate de cele din 2014, in contextul in care in ultimii sase ani s-a inregistrat o crestere a acestora."Bancile sunt dispuse in continuare sa acorde finantari pentru clientii interesati de tranzactii imobiliare, dar sunt sceptice in privinta finantarii dezvoltatorilor. Exceptie fac Romania si Cehia, unde finantarile se acorda inca la un nivel moderat. Cele mai multe tari europene se asteapta la cresteri ale preturilor locuintelor in urmatorii doi ani, desi acestea au stagnat sau chiar au scazut in ultima perioada. In ultimii 10 ani, preturile locuintelor a crescut cu 25% pe plan european, iar preturile chiriilor cu circa 14,2%", releva studiul.La studiul RE/MAX & Veridio au participat peste 250 de respondenti - specialisti in zona imobiliara - care isi desfasoara activitatea in 34 de orase din tara. Majoritatea activeaza in domeniu ca agenti imobiliari sau proprietari de agentie imobiliara si se incadreaza in segmentele de varsta 20 - 40 de ani.In Romania, RE/MAX este cea mai mare retea de birouri imobiliare francizate, cu cel mai mare numar de agenti imobiliari, avand, in prezent, peste 50 de francize si peste 600 de membri. Planul de extindere la nivel national al RE/MAX Romania vizeaza, pana in 2023, 110 birouri francizate si peste 1.000 de agenti imobiliari.La nivel mondial, RE/MAX este lider in real-estate, fiind franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment. Compania, infiintata in 1973 in Denver, are astazi peste 125.000 de agenti afiliati, in 8.000 de birouri, aflate in circa 110 de tari din intreaga lume. In Europa, RE/MAX este prezent in 40 de tari, cu peste 2.000 birouri si 26.000 de agenti.