Cum arata noul pod proiectat intre Giurgiu si Ruse. Sectiunea care combina autostrada si calea ferata VIDEO

Desi proiectul unui al doilea pod peste Dunare intre Giurgiu si Ruse nu este nou, o companie din Bulgaria a realizat mai multe randari video cu noua legatura rutiera si feroviara.Potrivit dezvoltatorului bulgar Large Infrastructure Projects Ltd., noul pod va reprezenta o conexiune feroviara si rutiera eficienta intre Giurgiu si Ruse.Dezvoltatorul vorbeste si despre un proiect al unei autostrazi Dunare - Marea Egee, care ar incepe de la Autostrade de Centura Bucuresti (A0) si ar trece peste Dunare la Giurgiu-Ruse, prin Bulgaria Centrala, ajungand in final pana in nordul Greciei la autostrada Egnatia Odos.Lungimea totala a autostrazii ar fi de circa 402 kilometri, din care 55 kilometri in Romania, 327 de kilometri in Bulgaria si 20 de kilometri in Grecia.Planurile bulgarilor pentru construirea acestei autostrazi incep deja sa fie puse in aplicare, potrivit Economica.net. In decembrie anul trecut, Agentia de Infrastructura Rutiera a Bulgariei a anuntat lansarea licitatiei pentru proiectarea si executia primilor 75,6 de kilometri din Autostrada Ruse - Veliko Tarnovo. Noua sosea de mare viteza va fi utila inclusiv romanilor care isi vor petrece concediile in tarile de la sud de Dunare.La nord de Dunare, a fost emis in octombrie anul trecut ordinul de incepere pentru constructia drumului de legatura DN 5 - Podul Prieteniei, de aproape 6 kilometri. Antreprenorul este Porr Construct SRL, iar valoarea contractului este de 106,63 milioane de lei, fara TVA, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).