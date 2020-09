Cum incurajeaza statul lenea si "nemunca": creste ajutorul social de la 500 la 1.200 de lei

Asistatii social sa primeasca un procent din salariul minim

Cum au motivat parlamentarii respectiva decizie

"Valoarea indicatorului social de referinta este de 500 lei. Valoarea indicatorului social de referinta creste anual pana la atingerea valorii de 1.200 de lei, dupa cum urmeaza: a) la data de 1 ianuarie 2021 - 780 lei; b) la data de 1 ianuarie 2022 - 990 lei; c) la data de 1 ianuarie 2023 - 1.200 lei", prevede un amendament adoptat in comisie.Economistii sunt de parere ca ar trebui sa se bage bani in crearea de locuri de munca, nu in sustinerea celor care nu vor sa munceasca."Sunt de parere ca trebuie bagati bani in crearea de locuri de munca, nu in asistenta sociala, pentru ca numai asa se va dezvolta economia, iar omul care munceste are si un venit. Faptul ca se cresc aceste venituri pentru asistatii social inseamna taxare mult mai mare pentru cei care muncesc. Se poate recurge si la un sistem prin care cei care nu vor sa munceasca sa fie sanctionati, dar acest lucru este posibil numai prin lege. In sensul ca daca, spre exemplu, i s-a oferit de 3 ori de munca iar el a refuzat, este clar ca nu vrea bani", a declarat pentru Ziare.com, Adrian Codirlasu, presedinte CFA Romania.Din punctul sau de vedere, cea mai buna modalitate de asistenta sociala este de a-i da omului posibilitatea sa lucreze, iar pentru acest lucru trebuie create locuri de munca, iar daca asistatul social nu vrea sa munceasca, atunci isi asuma acest lucru."Se poate da un venit de subzistenta, dar sa fie un anumit procent din salariul minim pe economie, sa spunem cel mult un 50% din salariul minim net pe economie. Dar atat, cat acel om sa fie interesat sa vrea sa lucreze. Daca va fi un procent mare prea apropiat de salariul minim, e clar ca acel om nu va mai dori sa lucreze", a mai afirmat Codirlasu.Si partea proasta la un astfel de procent este ca ar putea atrage si din partea de forta de munca platita cu salariul minim sa devina componenta a asistatilor social."Daca este prea putin, nu-i va ajunge. Poate el vrea sa lucreze, dar nu isi gaseste. Din acest motiv spuneam de acel procent de 50% din salariul minim. Oricum ele ar trebui puse cumva intr-o logica, astfel incat omul sa fie interesat sa munceasca. In 2008, cand am fost pusi in aceeasi situatie, am majorat taxele. Nu trebuie sa ajungem la a mari povara fiscala, ci mai degraba sa se faca economii la cheltuieli. Desi crescand cheltuielile sociale, practic, nu facem nici o economie, iar apoi va veni un pret pe care-l vor plati cei care muncesc, in special salariatii, prin inflatie ", ne-a declarat presedintele CFA Romania.Potrivit initiatorilor amendamentului sus mentionat, majorarea Indicatorului Social de Referinta va avea drept rezultat o crestere proportionala a beneficiilor de asistenta sociala direct calculate in baza acestui indicator - indemnizatiile de somaj, alocatia pentru sustinerea familiei, stimulentul de insertie pentru cresterea copilului, indemnizatiile acordate persoanelor cu handicap, ajutorul social pentru venitul minim garantat.Acestia au mai stabilit ca incepand cu data de 1 ianuarie 2024, valoarea indicatorului social de referinta se modifica anual, prin legea bugetului de stat, in functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat pe an/an anterior.