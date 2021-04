Cum s-au imbogatit in pandemie laboratoarele de analize. Afacerile lor au ajuns la 2,5 miliarde lei in 2020

"Afacerile laboratoarelor de analize medicale au trecut de 2,5 miliarde de lei in 2020, iar in acest an s-ar putea atinge un nou record istoric, de aproape 3 miliarde de lei. Performanta vine pe fondul crizei sanitare declansata de pandemia COVID. Testarile coronavirus au inregistrat una dintre cele mai importante surse de venit", arata o analiza Frames.La finele lunii martie, dupa un an de criza sanitara, Romania raporta un numar total de 952.803 cazuri de infectie cu noul coronavirus. De la debutul crizei si pana pe 31 martie, au fost efectuate 6.714.704 de teste RT-PCR pentru Covid-19 si 603.664 de teste rapide antigenice.Cele mai multe teste au fost efectuate contra cost, in laboratoarele specializate, la preturi cuprinse intre 150 si 450 de lei. Un calcul realizat de expertii companiei de consultanta arata ca valoarea testelor realizate a depasit cifra de 2 miliarde de lei, luand in calcul un cost mediu de 300 de lei/per test."Estimarea este una relativa, avand in vedere ca cele mai cunoscute laboratoare au cerut sume cuprinse intre 300-450 de lei, insa arata, in linii mari, cat de profitabila a fost aceasta afacere", arata analiza Frames.Estimarile nu iau in calcul testele rapide, disponibile in farmacii, cumparate cu sume intre 30-120 lei, la liber."Pentru aceste teste nu exista statistici oficiale, insa estimam ca numarul acestora l-a depasit cu mult pe cel al testelor facute in clinicile specializate. Asta in conditiile in care multi dintre romani au ales acest tip de testare iar daca rezultatele s-au dovedit pozitive, cei mai multi s-au tratat acasa, fara sa intre in zona raportarilor oficiale ale victimelor COVID", mai arata analiza.Potrivit analizei Frames, printre principalii beneficiari ai crizei COVID s-au aflat laboratoarele de analize medicale (CAEN 8690), a caror afaceri au trecut de nivelul de 2,5 miliarde lei in 2020. Spre comparatie, in 2010, cifra de afaceri era de 591,1 milioane de lei.Numarul firmelor din acest sector a crescut de la 1.103 in 2010 la 4.325 in 2019, iar estimarile preliminarii arata ca, in 2020, s-a ajuns la aproape 4.500."In ianuarie 2020, inainte de criza COVID, estimam, intr-o analiza Frames, ca piata analizelor medicale din Romania va fi una dintre cele mai profitabile afaceri in anii care vin, pe fondul imbatranirii populatiei, bolilor profesionale si a virusilor care fac tot mai multe victime. Realitatea ne-a confirmat aceasta estimare, iar datele preliminarii arata ca, in 2020, s-a depasit cifra de afaceri de 2,5 miliarde lei, iar in 2021 s-ar putea ajunge la 3 miliarde lei, o cifra de peste 5 ori mai mare decat in 2010", afirma Adrian Negrescu, managerul Frames.Potrivit analizei, clinicile de analize medicale au inregistrat in 2020 un profit de peste 500 de milioane de lei, aproape dublu fata de cel inregistrat in 2018 (314,2 milioane lei). Spre comparatie, in 2010, profitul companiilor era de numai 50,5 milioane lei.In 2019, peste 3.700 dintre cele 4.325 firme care activeaza in acest sector au raportat profituri de pana in 100.000 de lei, 421 de companii intre 100.000 si 500.000 de lei si 143 intre 500.000 si 5 milioane de lei."Marea majoritate a laboratoarelor de analize medicale sunt firme mici (4.177 microintreprinderi in 2019). In 2020, pe fondul crizei COVID, numarul acestora a crescut si mai mult, fiind raportate noi astfel de firme in aproape toate judetele tarii", arata analiza.Potrivit analistilor, potentialul de investitii in domeniu este unul ridicat, in conditiile in care in Romania exista numai 10 companii mari, care detin lanturi de clinici la nivel national."Dezvoltarea unor retele de laboratoare, in sistem franciza, va fi, chiar si dincolo de pandemie, una dintre cele mai profitabile afaceri in viitor. Avem deja exemple de retele de laboratoare mobile, de firme care au crescut spectaculos in aceasta perioada si care investesc agresiv in promovare, focusul fiind, bineinteles, pe oferta de teste COVID", a mai declarat Negrescu.Pe fondul interesului tot mai mare al investitorilor, si numarul angajatilor acestor firme a crescut exponential, de la 6.506 in 2010 la 14.029 in 2019 si la peste 15.000 in 2020 (date preliminarii).Cele mai multe firme din acest sector activeaza in Bucuresti (978), Timisoara (196), Brasov (194), Iasi (192), Constanta (187), Bihor (175), Dolj (162), Prahova (155), Cluj (134), iar cele mai putine in Giurgiu (23), Harghita (30), Tulcea (29), Botosani (37) si Gorj (40).Piata analizelor medicale este acoperita, in linii mari, de cateva mai companii, dintre care Synevo Romania SRL se afla in prim-plan in ultimii ani, pe fondul investitiilor masive si a dezvoltarii retelei de laboratoare in toata tara.Potrivit datelor oficiale, comunicate la Ministerul Finantelor in 2019, compania a raportat o cifra de afaceri de 293,4 milioane de lei, de aproape 3 ori mai mare decat in 2010. Si profitul a urmat aceeasi tendinta, avansand de la 11,3 milioane lei in 2010 la 29,4 milioane lei in 2019. In aceasta perioada, compania si-a dublat si numarul de angajati, ajungand la 1.160. Pe fondul crizei COVID, este posibil ca business-ul sa fi crescut semnificativ in 2020. Datele nu au fost facute inca publice.Locul secund in topul cifrei de afaceri pe 2019 este ocupat de Gral Medical SRL, cu afaceri de 142,2 milioane de lei. Iar pe locul 3 se afla Hiperdia SA, cu un business de 108,7 milioane lei in 2018 si un profit de 14,4 milioane lei.In Top 10 clinici de analize medicale, dupa cifra de afaceri, urmeaza firmele Bioclinica SA, MNT Healtcare Europe SRL, Laboratoarele Bioclinica SRL, Pharmaceutical Research Associates Romania SRL, Laboratoarele Synlab SRL, Dorna Medical SRL si Regina Maria - Banca Centrala de Celule Stem SA."Criza COVID a creat un adevarat soc la scara planetara. In Romania, COVID-ul a dus, pana in prezent, la aproape 1 milion de imbolnaviri raportate oficial si la 23.538 de decese (la finalul lunii martie). In ultimul an, s-au declarat vindecate 850.672 de persoane. Aceste cifre nu reflecta, nici pe departe realitatea pandemiei din Romania. Sunt doar cazurile raportate oficial. Multi dintre romani au ales sa nu declare, sa se trateze la domiciliu, iar o parte din populatie, desi infectata, nici macar nu a realizat ca are COVID", arata analiza.In absenta unei testari in masa a populatiei, toate cifrele comunicate de autoritati trebuie privite, astfel, cu destule rezerve."Sprijinul statului a vizat, in principal, asigurarea serviciilor din spitale, testarea la internare, lasand in seama oamenilor sa se testeze contra cost. Un fapt care a starnit, pe buna dreptate, multe controverse, in conditiile in care testele nu costa deloc putin, raportat la puterea de cumparare. Daca am fi testat gratuit mai multe persoane, poate ca pandemia ar fi putut fi combatuta mai eficient", afirma Adrian Negrescu.El precizeaza ca singurul aspect pozitiv, pentru populatie, a fost ca aceasta criza COVID i-a facut pe multi dintre romani sa inteleaga importanta starii de sanatate, astfel ca prezentarile la medic au crescut semnificativ in ultimul an.Estimarile Frames dinainte de criza, privind cresterea interesului romanilor pentru serviciile private de sanatate, se confirma in pandemie."Incidentele din spitalele publice, incendiile, imbolnavirile, scandalurile de malpraxis, infectiile nosocomiale i-au determinat pe tot mai multi dintre romani sa aleaga sectorul sanitar privat, mai sigur si mai eficient. In clinica privata ai parte de tratament, cazare, medicamente si tot confortul care lipseste din spitalul public. S-a ajuns ca o zi de spitalizare la privat sa coste mai putin ca la stat, ceea ce reflecta lipsa de performanta din sistemul public", spun expertii.Potrivit estimarilor Frames, serviciile medicale vor deveni, in viitor, una dintre cele mai importante probleme in Romania, in conditiile imbatranirii accentuate a populatiei. Potrivit estimarilor Bancii Mondiale, pana in 2050, populatia Romaniei va scadea spre 12-14 milioane de locuitori, iar peste 60% din populatie va avea varsta de peste 50 ani.In aceste conditii, business-ul medical se dovedeste a fi o investitie profitabila in viitor, spun analistii."Sunt inca multe localitati din tara unde cererea de servicii medicale nu este inca acoperita la un nivel optim. In plus, exista multe cabinete si laboratoare independente care pot face obiectul unor achizitii. Piata este inca fragmentata si, pe fondul unor investitii semnificative, poate genera rate de profitabilitate optime", mai arata studiul Frames.Asa cum estima in analiza de anul trecut, potentialul de investitii in acest sector este amplificat si de perspectiva atragerii clientilor din zona serviciilor publice."Ultimele discutii privind extinderea accesului romanilor la clinicile private pe baza asigurarii de sanatate emisa de CAS, decontarea serviciilor medicale private din bani publici, crearea unui sistem de parteneriat intre spitalele publice si cele de stat, in fapt dezvoltarea unui sistem de sanatate publica unitar - sunt elemente de natura sa genereze un plus de interes pentru investitiile in serviciile de asistenta sanitara", afirma expertii.Analiza Frames a fost realizata pe baza unui studiu de business realizat de compania de consultanta dedicat companiilor din sectorul altor activitati referitoare la sanatarea umana (cod CAEN 8690). Datele prelucrate fac referire exclusiva la firmele care au acest cod principal de activitate si sunt obtinute de la Registrul Comertului si Ministerul Finantelor pe baza informatiilor publice declarate de companii si a estimarilor Frames.